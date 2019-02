Cipriano Núñez, técnico menores de Tomás Lawrence: "Para volver a desarrollar el básquetbol en la ciudad hay que trabajar con los niños"

Para el director técnico es algo que le apasiona: "Uno de los motivos de quedarme aún en San Fernando es entregar conocimiento, para eso hubo algunos dirigentes que después de mi paso por Tinguiririca identificaron que podía realizar un trabajo con ellos dedicados a los jóvenes y luego hubo un enfoque a nivel del club Tomás Lawrence para trabajar con sus categorías y dar un toque de calidad al trabajo con respecto a la evolución de los jugadores".

El estratega agregó que: "Hemos desarrollado una labor que ha sido continua, ya dos años y estoy feliz trabajando con este club, hay material humano, me gusta la zona tengo buenos amigos, y espero que algunos de estos jugadores llegue a ser algo importante, ya hemos tenido resultados con algunos, vamos a seguir creciendo como club y proyectar este deporte en la ciudad".

Sobre lo que pasa con el básquetbol local señaló que: "Aquí soy crítico, una de las cosas que vi cuando llegué a la zona que el trabajo en sí para la formación de jugadores estaba al debe, hay entusiasmo pero no bien formados técnicamente para competir en mejores instancias".

Acotó también que: "Nosotros hemos ido mejorando al jugador, en base a eso se avanza, ya con logros deportivos, nosotros ya competimos con los mejores de la zona central, no nos pasan a llevar, para eso los técnicos tienen que salir a aprender, buscando conocimiento, además es muy importante el volumen de jugadores y aquí es lo más preocupante".

Sobre este tema Cipriano Núñez dijo que: "Si la asociación local tiene pocos clubes, aquí hay un problema, ya que no hay mucho donde elegir, y eso se traduce a que no llega el que mejores condiciones tiene, ya que no hay captación de jugadores, la detección de talentos es muy importante, San Fernando debiera tener unos 300 niños, entre 8 y 9 años, jugando básquetbol, de lo contrario no se avanzará mucho".

Dijo también que: "La Jornada Escolar Completa mató muchas cosas, la cédula de nuestro deporte son los clubes, pero el soporte fundamental era el deporte escolar, ahora no hay clubes ni deporte escolar, la pobreza es grande".

Para mejorar el baloncesto local es un trabajo arduo, se necesitan clubes y dirigentes señaló: "Cuesta llegar a las personas, trasmitir y que se contagien, no veo una pasión por el deporte a gran nivel, tener un plan a través del deporte municipal, con torneo escolar de diferentes categorías, clínicas deportivas y varios campeonatos, ese es el camino, para esto se necesitan recursos y proyectos".

Tinguiririca San Fernando

Sin lugar a duda que su paso por Tinguiririca San Fernando fue importante para quedarse en la ciudad, los triunfos en Lideba, participación en Liga Sudamericana, entre otros torneos fue haciendo el cimiento para encariñarse con la ciudad de las rojas camelias.

Tinguiririca San Fernando fue importante pero falto algo señaló: "Debió haberse invertido en los niños cuando se empezó, pero para están los objetivos, algo que no se cuales fueron, para San Fernando creo que fue un gran error". Dijo además que "Cuando llegó empezamos a trabajar con el básquetbol de menores, fuimos a México, salimos campeones, pero fue gracias a los papas, no era el objetivo de los dirigentes invertir en menores".

Dijo también el estratega que: "Tomás Lawrence, no tiene como misión el básquetbol profesional, tiene como objetivo formar a niños hasta los 19 años, que puedan acceder a becas universitarias, para que hagan el básquetbol su vida".

Sobre su paso por el club energético señaló que: "Hay recuerdos mejores que malos, el problema de fondo son los recursos, la plaza no es viable sino se cuenta con recursos de empresas y municipales para el básquetbol profesional".

A nivel país el técnico tomasino señaló que el nivel en Chile a bajado mucho, donde solo tres clubes son viables en este momento, Universidad de Concepción, Universidad Católica y Los Leones, todos los demás clubes están con deudas y problemas económicos, aunque muchos no lo quieren reconocer: "El básquetbol chileno es un deporte profesional, pero deficitario, además con una liga con tres extranjeros, donde se presta más atención que lo nacionales, no es lo mejor".

Finalizó expresando el técnico menores de Tomás Lawrence que tiene compromiso con el club todo este año, además que realiza clínicas deportivas en diferentes ciudades de Chile, además de viajar a Suecia en Agosto a trabajar junto a técnicos norteamericanos, pero mientras no le llegue una oferta intersentante con un proyecto potente no se va a mover de la ciudad./ (Rolando Villegas Bravo)

