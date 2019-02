Cuarta fecha del Campeonato para mayores de 58 años

Los partidos se jugaron en el estadio de la localidad de Roma, con los siguientes resultados:

RESULTADOS SERIE 58 AÑOS

SANTA CRUZ 2 - SAN ESTEBAN 0

ORO Y CIELO 3 - DEP. ARANA 1

LOS MAGNIFICOS 0 - LOS LINGUES 3

COLCHAGUA 1 - TALLERES 0

LOS PEPES 1 - ATLANTA 0

GOLEADORES

Mario González (Cgua) 5

Alberto Cabrera (S. Cruz) 4

Juan Galvez (O y C) 4

José Herrera (Lingues) 3

Luis Alarcón (S. Cruz) 3

Raúl Jorquera (Talleres) 2

Ricardo Obando (Cgua) 2

Juan González L.Pepes) 2

José Riveras (Atlanta) 2

Juan Torres (Lingues) 2

Juan Adasme (Arana) 2

Ramón Román (Lingues) 2

Gabriel Becerra (Talleres) 1

Roberto González (Arana) 1

Juan Adasme (Arana) 1

Pablo Uribe (Cgua) 1

Victor Cáceres (Arana) 1

Alberto Ortiz (S. Cruz) 1

ESTADIO POLONIA - ZONA PERDEDORES (02/02/19)



15:00 hs DEP. ARANA Vs. LOS MAGNIFICOS Arbitran: LosPepes/Colchagua

16:00 hs LOS LINGUES Vs. SAN ESTEBAN Arbitran: Talleres/Atlanta

17:00 hs ORO Y CIELO Vs. SANTA CRUZ Arbitran: Los Lingues/San Esteban.-

ESTADIO POLONIA- DEFINICION 3 Y 4 LUGAR

18:00 hs TALLERES Vs. ATLANTA Arbitran: S. Cruz/O. y C

ESTADIO POLONIA- DEFINICION 1 Y 2 LUGAR



19:00 hs LOS PEPES Vs. COLCHAGUA Arbitran: Arana/Magníficos



Cabe consignar que para este partido final; el CLUB COLCHAGUA, pondrá en disputa un trofeo especial en memoria de EDUARDO DUARTE ESCALONA gran deportista que defendió sus

colores y que falleció el año 2018.-

