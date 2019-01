Primera fecha del torneo para mayores de 58 años

Esta etapa es por doble eliminación, pasando a la ronda siguiente los equipos que sumen mayor cantidad de puntos y el mejor tercero. En caso de empate, las bases indican que se define por diferencia de goles y en última instancia mediante lanzamiento de penales.

Los partidos se jugaron en estadio de la localidad de Miraflores, con los siguientes resultados:

SERIE 58 AÑOS:

LOS MAGNIFICOS 0 - SANTA CRUZ 6

SAN ESTEBAN 1 - ORO Y CIELO 1

ATLANTA 1 - LOS PEPES 3

LOS LINGUES 3 - TALLERES 3

DEP. ARANA 2 - COLCHAGUA 2

GOLEADORES:

Luis Alarcón (Sta Cruz) 3

Alberto Cabrera (Sta Cruz) 3

Juan González (L. Pepes) 2

Miguel Riquelme (L. Pepes) 1

Gabriel Becerra (Talleres) 1

Luis Rosales (Lingues) 1

Roberto González (Arana) 1

Eleodoro Cornejo (Lingues) 1

Juan Adasme (Arana) 1

Héctor Huerta (O y C) 1

Juan Torres (Lingues) 1

Pablo Uribe (Colchagua) 1

Hugo González (San Esteban) 1

Raúl Jorquera (Talleres) 1

Mario González (Colchagua) 1

Luis Medina (Atlanta) 1

Luis Sánchez (Talleres) 1

Alberto Ortiz (Santa Cruz) 1

La segunda fecha de revanchas se va a disputar en el estadio de la localidad de Polonia y considera los siguientes compromisos:

15:00 hrs. SANTA CRUZ vs. LOS MAGNIFICOS

16:00 hrs. ORO Y CIELO vs. SAN ESTEBAN

17:00 hrs. LOS PEPES vs. ATLANTA

18:00 hrs. TALLERES vs. LOS LINGUES

19:00 hrs. COLCHAGUA vs. DEP. ARANA

