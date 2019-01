Jorge Salazar, el hombre fuerte de Colchagua

Llegó a San Fernando el año 1989, y el año 1993 se incorpora como dirigente del club, ya el año 1995 era su tesorero, luego con la enfermedad de Néstor Ruiseñor, le pide que se haga cargo del club, 15 años al menos como máximo dirigente de los albos, pero siempre dispuesto hacerse un lado si existe alguien que quiera hacerse cargo del club, ya que dice que tiene que haber un cambio generacional.

Dirigente que poco a poco se encariñó con el club, y quien en los últimos años como su presidente en Tercera División y luego a la Segunda División Profesional, ha sido capaz de tener un club saneado y con bastante proyección en el fútbol chileno.

Pero no ha sido fácil, ya que cambiar la forma de ver la administración del fútbol ha tendido sus detractores, pero a pesar de todo, el accionista mayoritario de Herraduros S.A. y presidente de la Corporación Colchagua C.D. sigue adelante con su proyecto, sólo falta la guinda para la torta que es tener a los albos en el fútbol de la Primera "B".

En lo deportivo, el año 2018 fue de dulce y agraz, ya que era el año para que el equipo de la herradura pudiera alcanzar el cetro de Campeón, muchas cosas pasaron y el objetivo planteado a comienzo de año no pudo cumplirse.

Para el presidente colchagüino, el balance 2018 lo dividió en tres aspectos, lo bueno, lo malo y lo feo, "Sin lugar a duda lo bueno fue la consolidación de la rama cadetes del club, con tres series muy definidas y una cuarta por entrar a la competencia, y que mejor lograr el título de campeón en la sub 19 que fue un hecho histórico".

Sobre lo malo del año el presidente colchagüino dijo que "Sin lugar a duda son los actos de indisciplina de algunos jugadores que se sigue manteniendo en el club, por más que les informemos que tendremos mano dura, no es posible que algunos de ellos sean detenidos, y lo otro la mala campaña del equipo en la liguilla de ascenso, a pesar de invertir en ella".

Sobre lo feo manifestó que "La goleada de local en contra por 7 a 1 frente a Independiente de Cauquenes fue lo más feo, la fotografía que saco es una buena Copa Chile, pero se olvidó a la semana con resultados negativos y la situación de indisciplina".

Colchagua 2019

Sobre el futuro del club, el presidente albo señaló: "La primera prioridad es ir a jugar el mundial de clubes en Valdivia con las sub 15 se está trabajando bajo las órdenes del técnico Raúl González, ya que el cuerpo técnico cadete se fue a trabajar a General Velásquez". Sobre la continuidad de Elvis Aliaga en el club dijo que "Es difícil retener un técnico cuando se le ofrece una mejor condición económica, pero no sé si yo le hubiese entregado el primer equipo luego de su desempeño en la parte final de la liguilla de este técnico me desilusionó mirándolo como hincha del club, ya que cometió un acto de indisciplina marcado frente al partido con Santa Cruz y también cuando tenía la opción de mostrar a los jóvenes, no tomó ningún riesgo".

El mandamás colchagüino destacó que ellos definieron el perfil del técnico que quieren, preferentemente joven ya que el fútbol de hoy es moderno y con temáticas acompañada de la tecnología, con altos conceptos de disciplina, liderazgo y carácter, que tenga claro la jerarquía ya que él lidera el proyecto y no el ayudante, paramédico u otro, "Siempre pasa que se confunden los roles".

Sobre el nuevo técnico de Colchagua C.D. señaló que resolverán antes del 10 de enero, donde el concepto de localía lo quieren rescatar, donde el equipo que llegue a jugar acá lo tiene que pasarla mal, cerrada esta edición habían preseleccionado 5 técnicos, 2 argentinos y 3 chilenos, de esta quina sale el nuevo DT. Colchagüino".

El trabajo en cancha del cuadro colchagüino comenzará cuando esté definido el técnico, con unos 30 días de anticipación, ya que la competencia comenzará la segunda semana de febrero, con una pequeña pretemporada y esperando lo acuerda el consejo de presidente de la división en el tipo de torneo.

Finalizó expresando el timonel colchagüino que esperaba que la ciudad se comprometiera más con el club y cuando se trabaja honestamente los resultados llegarán y quien no dice que este es el año de Colchagua./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.