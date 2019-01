Notable participación de la Agrupación Super y Master Senior de San Fernando en Argentina

En esta oportunidad, esta travesía a suelo trasandino fue realizada gracias al aporte del 2% del FNDR de Cultura, Deporte y Seguridad Publica del Gobierno Regional.

En lo deportivo, la Agrupación Super y Master Senior de San Fernando se enfrentó al cuadro de Pareditas donde en la serie de 45, fue victoria para la delegación de la capital de la Provincia de Colchagua por 3 a 2, después la escuadra de Pareditas se impuso en la serie de 50 años por un gol a cero, y finalmente en 55, el partido termino igualado a un tanto.

El ganador se decidió por puntaje, sin embargo terminaron igualados en cuatro puntos cada uno, pero en un acto de fraternidad de la delegación de San Fernando, le cedió el trofeo “Copa Cámara de Comercio” al cuadro local.

Finalmente la delegación que viajo al vecino país, participaron en la inauguración de una avenida asfaltada en la localidad de Chilecito, en la provincia de La Rioja, Argentina.

CAMPEONATO DE 58 AÑOS SE INICIA MAÑANA

Para este sábado 5 de enero, está programada la primera fecha del campeonato de fútbol para series de 58 años, en el estadio del sector de Miraflores, la acción comenzará a partir de las 15.30 horas con los partidos entre: Los Magníficos vs. Santa Cruz; San Esteban vs. Oro y Cielo; Atlanta-Nincunlauta vs. Los Pepes; Los Lingues vs. Talleres y Dep. Arana vs. Colchagua.

