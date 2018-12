Antonio Cabrera recibió distinción del Gobierno "Chile Compite"

El destacado ciclista sanfernandino, Antonio Cabrera recibió el "Premio del Deporte Chile Compite" por su destacada participación en los panamericanos de ciclismo, ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda y que fue encabezada por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a la Ministra del Deporte Pauline Kantor, entre otras autoridades.

El premio del Deporte Chile Compite es la manera que el gobierno galardona las actuaciones deportivas más relevantes del año, tradicional ceremonia que homenajea también a entrenadores, metodólogos y dirigentes.

Antonio Cabrera fue distinguido en los premios de los especialistas que destacaron en los Juegos Panamericanos específicos de ciclismo junto a su compañero de especialidad, Felipe Peñaloza.

MEJOR CICLISTA EN PISTA 2018

El año para el "toño" Cabrera fue duro y complicado, sobre todo en la busca de recursos para poder competir en el extranjero, pero valió la pena, ya que las medallas volvieran a caer y también el reconocimiento de los especialistas.

Fue así como hace algunos días, el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile premió a los mejores exponentes del deporte chileno, distinción que se realiza hace 67 años en forma continua. Aquí Antonio Cabrera Torres fue destacado con el mejor Ciclista de Pista, recibiendo el trofeo tradicional del Cóndor.

"Estoy muy contento de haber recido estos dos premios. El estímulo que recibí del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile lo tomo como un reconocimiento de lo realizado en los campeaontos de pistas en los últimos 5 años, donde he obtenido buenos resultados a nivel internacional. Gracias a Dios he mantenido un nivel muy alto en todos los campeonatos a los que hemos asistido logrando hacer podio y donde este año fuimos campeones sudamericanos . Estoy muy contento que se hayan fijado en mí y estoy disfrutando tranquilo este premio pensando que me queda mucho camino por recorrer todavía. El objetivo principal de este nuevo año son los juegos panamericanos, donde esperamos hacer un buen papel", dijo a Diario Sexta Región el destacado deportista sanfernandino.

Respecto al premio "Chile Compite", Antonio Cabrera precisó sentirse muy complacido que el propio Presidente de la República Sebastián Piñera le hizo entrega de esa distinción junto a la Ministra del Deporte, Pauline Kantor. "Estoy muy contento y emocionado de haber recido de manos de la máxima autoridad del país el premio Chile Compite. "Esto naturalmente me motiva a seguir trabajando tal como lo hemos realizado hasta ahora, con mucho esfuerzo y dedicación. Estos premios recibidos los quiero compartir y dedicar a todos los deportistas de San Fernando donde esperamos que algún día pueda algún joven de mi ciudad enfocado en el alto rendimiento, lograr grandes objetivos".

