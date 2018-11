Agrupación Súper y Máster Senior de San Fernando ya tiene al campeón

Tambien se conocieron a los ganadores de las series de 45 y 50 años, que fueron Deportes Arana y Real Santa Cruz respectivamente, mientras que en la serie de 55 años todavia no hay nada definido, ya que Los Pepes y Colchagua estan a un punto de distancia con un solo partido por jugar.

Los resultados de la fecha pasada fueron los siguientes:

RESULTADOS SERIE 55 AÑOS:

TALLERES GP - NINCUNLAUTA PP

LOS MAGNIFICOS 2 - ATLANTA 3

LOS PEPES 1 - ORO Y CIELO 1

COLCHAGUA 4 - SAN ESTEBAN 2

DEP. ARANA 0 - REAL SANTA CRUZ 4

RESULTADOS SERIE 50 AÑOS:

TALLERES 3 - NINCUNLAUTA 0

LOS MAGNIFICOS 0 - ATLANTA 8

LOS PEPES 0 - ORO Y CIELO 4

COLCHAGUA 1 - SAN ESTEBAN 3

DEP. ARANA 0 - REAL SANTA CRUZ 1

RESULTADOS SERIE 45 AÑOS:



TALLERES 2 - NINCUNLAUTA 2

LOS MAGNIFICOS 1 - ATLANTA 2

LOS PEPES 2 - ORO Y CIELO 3

COLCHAGUA 1 - SAN ESTEBAN 2

DEP. ARANA 1 - REAL SANTA CRUZ 1

GOLEADORES:

55 Años: Mario González (Cgua) 21

50 Años: Luis Navarro (R.S.C) 21

45 Años: Cristian Contreras (Arana) 16



TABLA POSICIONES SERIE 45 AÑOS:

1. DEP. ARANA 40

2. ORO Y CIELO 34

3. SAN ESTEBAN 34

4. LOS LINGUES 33

5. ATLANTA 31

TABLA POSICIONES SERIE 50 AÑOS:

1. REAL SANTA CRUZ 48

2. ORO Y CIELO 44

3. TALLERES 42

4. ATLANTA 33

5. LOS LINGUES 22



TABLA DE POSICIONES SERIE 55 AÑOS:

1. LOS PEPES 45

2. COLCHAGUA 44

3. ORO Y CIELO 39

4. REAL SANTA CRUZ 35

5. TALLERES 31

TABLA GENERAL:

1. ORO Y CIELO 117

2. REAL SANTA CRUZ 107

3. TALLERES 103

4. ATLANTA 93

5. DEP. ARANA 86

6. COLCHAGUA 72

7. LOS MAGNIFICOS 68

8. LOS LINGUES 67

9. LOS PEPES 64

10. SAN ESTEBAN 54

11. NINCUNLAUTA 36



La última fecha, se desarrollará el día 01 de Diciembre; contemplando los siguientes encuentros:

ESTADIO TRES PUENTES: REAL SANTA CRUZ Vs. COLCHAGUA

ESTADIO NINCUNLAUTA: NINCUNLAUTA Vs. LOS LINGUES

ESTADIO TRAPICHE: ORO Y CIELO Vs. TALLERES

ESTADIO POLONIA: ATLANTA Vs. LOS PEPES

HORARIOS:

Serie 55 años: 16:00 hs.

Serie 50 años: 17:00 hs.

Serie 45 años: 18:00 hs.

LIBRE: Deportes Arana, quien realiza turno y recaudación en todos los estadios.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.