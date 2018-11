Novena fecha de la Liga de Súper y Máster Senior de San Fernando

El fin de semana recién pasado se disputó la décimo novena fecha del torneo donde se disputa el trofeo Ilustre Municipalidad con los siguientes resultados por categorías:

RESULTADOS SERIE 55 AÑOS

LOS PEPES 2 - LOS LINGUES 1

LOS MAGNIFICOS 4 - NINCUNLAUTA 1

COLCHAGUA 0 - ORO Y CIELO 0

DEP. ARANA 1 - ATLANTA 0

REAL SANTA CRUZ 8 - SAN ESTEBAN 0

RESULTADOS SERIE 50 AÑOS

LOS PEPES 1 - LOS LINGUES 1

LOS MAGNIFICOS 1 - NINCUNLAUTA 1

COLCHAGUA 0 - ORO Y CIELO 1

DEP. ARANA 1 - ATLANTA 1

REAL SANTA CRUZ 4 - SAN ESTEBAN 0



RESULTADOS SERIE 45 AÑOS

LOS PEPES 0 - LOS LINGUES 4

LOS MAGNIFICOS 3 - NINCUNLAUTA 0

COLCHAGUA 0 - ORO Y CIELO 2

DEP. ARANA 4 - ATLANTA 1

REAL SANTA CRUZ 3 - SAN ESTEBAN 3



TABLA GENERAL

1. ORO Y CIELO 104

2. REAL SANTA CRUZ 100

3. TALLERES 87

4. DEP. ARANA 80

5. ATLANTA 78

6. LOS LINGUES 67

7 . COLCHAGUA 66

8. LOS MAGNIFICOS 65

9. LOS PEPES 60

10. SAN ESTEBAN 46

11. NINCUNLAUTA 29

La vigésima fecha se desarrollará mañana sábado 17 de noviembre; contemplando los siguientes partidos:

ESTADIO SANTA OLGA: SAN ESTEBAN Vs. DEP. ARANA

ESTADIO NINCUNLAUTA: NINCUNLAUTA Vs. LOS PEPES

ESTADIO SANTA TERESA: ATLANTA Vs. COLCHAGUA

ESTADIO POLONIA: ORO Y CIELO Vs. LOS MAGNIFICOS

ESTADIO MIRAFLORES: LOS LINGUES Vs. TALLERES

HORARIOS: Serie 55 años: 16:00 hs.- Serie 50 años: 17:00 hs.- Serie 45 años: 18:00 hs.-

LIBRE: CLUB REAL SANTA CRUZ, QUIEN REALIZA TURNO Y RECAUDACIÓN EN TODOS LOS ESTADIOS.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.