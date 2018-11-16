Novena fecha de la Liga de Súper y Máster Senior de San Fernando

Con una importante cantidad de hinchas en los estadios se ha estado jugando la Liga de Súper y Máster Senior de la comuna de San Fernando.
El fin de semana recién pasado se disputó la décimo novena fecha del torneo donde se disputa el trofeo Ilustre Municipalidad con los siguientes resultados por categorías:
RESULTADOS SERIE 55 AÑOS
LOS PEPES 2 - LOS LINGUES 1
LOS MAGNIFICOS 4 - NINCUNLAUTA 1
COLCHAGUA 0 - ORO Y CIELO 0
DEP. ARANA 1 - ATLANTA 0
REAL SANTA CRUZ 8 - SAN ESTEBAN 0
RESULTADOS SERIE 50 AÑOS
LOS PEPES 1 - LOS LINGUES 1
LOS MAGNIFICOS 1 - NINCUNLAUTA 1
COLCHAGUA 0 - ORO Y CIELO 1
DEP. ARANA 1 - ATLANTA 1
REAL SANTA CRUZ 4 - SAN ESTEBAN 0
RESULTADOS SERIE 45 AÑOS
LOS PEPES 0 - LOS LINGUES 4
LOS MAGNIFICOS 3 - NINCUNLAUTA 0
COLCHAGUA 0 - ORO Y CIELO 2
DEP. ARANA 4 - ATLANTA 1
REAL SANTA CRUZ 3 - SAN ESTEBAN 3
TABLA GENERAL
1. ORO Y CIELO 104
2. REAL SANTA CRUZ 100
3. TALLERES 87
4. DEP. ARANA 80
5. ATLANTA 78
6. LOS LINGUES 67
7 . COLCHAGUA 66
8. LOS MAGNIFICOS 65
9. LOS PEPES 60
10. SAN ESTEBAN 46
11. NINCUNLAUTA 29
La vigésima fecha se desarrollará mañana sábado 17 de noviembre; contemplando los siguientes partidos:
ESTADIO SANTA OLGA: SAN ESTEBAN Vs. DEP. ARANA
ESTADIO NINCUNLAUTA: NINCUNLAUTA Vs. LOS PEPES
ESTADIO SANTA TERESA: ATLANTA Vs. COLCHAGUA
ESTADIO POLONIA: ORO Y CIELO Vs. LOS MAGNIFICOS
ESTADIO MIRAFLORES: LOS LINGUES Vs. TALLERES
HORARIOS: Serie 55 años: 16:00 hs.- Serie 50 años: 17:00 hs.- Serie 45 años: 18:00 hs.-
LIBRE: CLUB REAL SANTA CRUZ, QUIEN REALIZA TURNO Y RECAUDACIÓN EN TODOS LOS ESTADIOS.BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS