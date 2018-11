Novena fecha del Campeonato Oficial de Brisca

Rey de Copas 4 - San Fernando 3

Dynamo 5 - Guadalupe Norte 4

Los 4 Ases 7 - Turín 2

Independencia Unida 6 - Unión Fraternal 3

Manso de Velasco 4 - Clodomiro Neira 5

Independiente 1 - Unión Guadalupe 8

Tabla de posiciones a falta de dos fechas para el final de este atractivo torneo:

1. Dynamo 32

2. Turín 28

3. Los 4 Ases 26

4. Manso de Velasco 25

5. Unión Guadalupe 23

6. Unión Fraternal 21

7. Rey de Copas 20

8. Independencia Unida 20

9. Clodomiro Neira 18

10. Guadalupe Norte 15

11. San Fernando 4

12. Independiente 4

Mejores parejas en lo que va sumado todos los campeonatos disputados durante este año:

Luis Vergara - Manuel Salinas 25 partidos ganados

Manuel Marín - Germán Calquín 24

Luis Muñoz - Miguel Iturra 23

Luis Torres - Jorge Roldan 22

Mejores Jugadores Individuales (jugador que ha participado con más de 4 compañeros distintos a lo menos)

Baldomero Rozas ( Manso de Velasco) 25

Leonel Andrade ( Dynamo) 25

Oscar Rivera (Unión Fraternal) 21

Miguel Pereira (Rey de Copas ) 21

Próxima fecha penúltima de la segunda rueda:

Independiente vs. Rey de Copas

Unión Guadalupe vs. Manso de Velasco

Clodomiro Neira vs. Independencia Unida

Unión Fraternal vs. Los 4 Ases

Turín vs. Dynamo

Guadalupe Norte vs. San Fernando./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.