Alexis Guzmán cuenta su verdad: "Nunca participé en riña ni estuve ebrio"

Felipe Baez y Alexis Guzmán desvinculados y Gabriel Castillo término de contrato por mutuo acuerdo, según publico en redes sociales de Colchagua, cerrando la posibilidad de hablar del tema por parte de la institución.

Pero sólo conocíamos la versión del presidente del club Jorge Salazar y los dos comunicados publicados en redes sociales, faltaba una parte de los hechos y este era la versión de los involucrados.

El diario Vi Región trato de contactarse con ellos en busca de su verdad, fue así como Alexis Guzmán, ex portero titular del club en gran parte del torneo, accedió a contarnos los hechos desde su mirada.

¿No es el mejor final de una historia en Colchagua Alexis?

"Han sido dos semanas duras por estar fuera del equipo, en lo anímico muy mal, pero más tranquilo porqué busque la verdad y lo quiero demostrar".

¿Y cuál es esta verdad?

"La verdad que fuimos 6 compañeros de la pensión a la fiesta costumbrista de Peumo, estábamos distrayéndonos un rato, luego paso el problema con un compañero que participó en una riña y que es del sector, quien al parecer tenía problemas con gente de allá, nosotros por andar con ellos, Carabineros nos confunde y luego nos detiene".

¿Pero se habla de peleas y estado de ebriedad de parte de algunos jugadores?

"Yo no miento, y hablo por mí, si es cierto que degusté alguna cerveza, pero nunca estuve en estado de ebriedad, tengo el informe del hospital de Peumo que lo corrobora, la constatación de lesiones por la supuesta riña sale que estoy sin lesiones y en estado sobrio, no sé dónde sacaron eso".

Pero Alexis estaban a 48 horas de un partido crucial, hubo una falta de Uds. también

"El único error que cometí es haber ido a la fiesta costumbrista, la detención fue un error, nunca estuve en una riña, la constatación de lesiones sale que no tengo algún daño físico y que estoy sobrio, el parte es muy confuso".

Pero Colchagua dijo otra cosa

"Yo ya no sé que mas hacer, hablé con el presidente, con el profesor, con carabineros y con la directora del hospital de Peumo para que clarifiquen la situación, le pedí disculpa al técnico Raúl González por concurrir a la Fiesta, pero me dice que tengo que hablar con el presidente Jorge Salazar, quien es la única persona que puede cambiar la situación, pero parece que ya es difícil".

Colchagua cerró el caso, ¿Qué harás llegarán acciones legales por tu desvinculación?

"Yo no quiero llegar a eso, por mí me gustaría volver, entrenar y jugar, que me multen, el sifup está al tanto de los 7 jugadores, se contactaron con nosotros, he hablado con el abogado de ellos y me dicen que en ningún momento hay incumplimiento de contrato".

¿Y que ofrece el club?

"Lo que me ofrece Colchagua es sólo pagar los días trabajados, que nos arreglemos por la buena, y la situación no es así, yo quiero pelear porque no he incumplido el contrato, si bien es cierto llegue a destiempo a la pensión, es una sanción que puede ser monetaria o futbolística pero no desvincularnos".

Una mala experiencia ha sido todo esto

"Es la primera vez que estoy involucrado en algo así, quiero esclarecer el tema y demostrar que mi único error fue haber asistido, estoy arrepentido de haber ido a la fiesta, le falle al club, al profe de cierta forma también a los hinchas, al presidente, pero lo demás no pasa por mi".

¿Qué le dirías a los hinchas hoy?

"Sólo disculpas a ellos por haber asistido a esta fiesta costumbrista, no fue adecuado lo que paso y que sepan la verdad de los hechos, no hubo riña por parte mía y estuve sobrio, solo esperaba de Colchagua un sanción, un perdonazo, yo creo que ya el tema está cerrado, sólo quiero desearle lo mejor al club y a todos que les vaya bien".

Cuáles fueron los dirigentes que hablaron y el motivo del fin del contrato

"La verdad que yo con el presidente sólo he hablado por teléfono, y las personas que nos informaron de nuestro despido fue Jorge Isbej con Alejandro López, y que era por incumplimiento de contrato, el artículo sexto creo, que no estábamos en condiciones de un jugador de alto rendimiento, yo con los antecedentes que he recopilado en ningún momento dije que esto era verdad, demostrare que yo no tuve culpa en nada, salvo haber asistido a la fiesta, nunca llegue en estado de ebriedad a entrenar, así que no hay incumplimiento de contrato, creo yo".

Los hechos ya están claros, cada uno tiene su versión, la verdad de uno termina cuando comienza la del otro, sólo decir que esta situación, repetida en el tiempo en el cuadro de Colchagua, no se vuelva a producir. (RV)

