Este domingo se juega la Última fecha de la Liga de Fútbol Rural

Con respecto al fin de semana pasado, el líder del certamen tenía una dura prueba al enfrentar a su clásico rival, el cuadro de Sol de América, y no defraudaron a su fanaticada ganando todas sus series de la jornada. Mientras, el escolta recibió a Santa Elba, y también, tuvo una jornada prácticamente redonda, llevándose la victoria en tres series y una igualdad.

El partido de la fecha se vivió en el sector de Polonia, el dueño de casa se midió con Cóndor de Roma, con ambos cuadros peleando por un lugar en las finales, fue una jornada muy pareja con solo un triunfo para ambos, el que aprovecho la oportunidad de acercarse a la zona de clasificación fue Unión Carlina, el cuadro oriundo de las afueras de Chimbarongo derrotó en todas las series al cuadro de Bajo Lo Bravo. La fecha la cerraron Lo Carreño y El Trapiche, donde hubo tres victorias para el local y un triunfo para el forastero.

Ya con una fecha para concluir esta fase, Cóndor de Roma (132), Polonia (123) y Unión Carlina (122) jugaran este domingo por obtener dos de los cuatro lugares en los playoffs, mientras Atlético Talcarehue (145) y Las Rosas de Antivero (139), jugaran por quedarse por el primer puesto.

RESULTADOS FECHA 17:

Tercera Serie:

Atlético Talcarehue 5 - Sol de América 0; Polonia 3 - Cóndor de Roma 1; Las Rosas de Antivero 1 - Santa Elba 0; Unión Carlina 3 - Bajo Lo Bravo 1; Lo Carreño 3 - El Trapiche 0.

Segunda Serie:

Atlético Talcarehue 2 - Sol de América 1; Polonia 1 - Cóndor de Roma 1; Las Rosas de Antivero 2 - Santa Elba 2; Unión Carlina 1 - Bajo Lo Bravo 0; Lo Carreño 2 - El Trapiche 3.

Seniors:

Atlético Talcarehue 2 - Sol de América 1; Polonia 1 - Cóndor de Roma 1; Las Rosas de Antivero 5 - Santa Elba 0; Unión Carlina 3 - Bajo Lo Bravo 2; Lo Carreño 1 - El Trapiche 0.

Primera Serie:

Atlético Talcarehue 3 - Sol de América 1; Polonia 1 - Cóndor de Roma 3; Las Rosas de Antivero 4 - Santa Elba 0; Unión Carlina 4 - Bajo Lo Bravo 0; Lo Carreño 3 - El Trapiche 1.

TABLA DE POSICIONES:

Atlético Talcarehue 145

Las Rosas de Antivero 139

Cóndor de Roma 132

Polonia 123

Unión Carlina 122

Lo Carreño 109

Santa Elba 101

El Trapiche 98

Sol de América 47

Bajo Lo Bravo 32.

Para este domingo 2 de septiembre, se disputará la última fecha de la fase regular con los siguientes partidos: Lo Carreño vs. Polonia; Cóndor de Roma vs. Las Rosas de Antivero; Santa Elba vs. Unión Carlina; Bajo Lo Bravo vs. Atlético Talcarehue; Sol de América vs. El Trapiche, todos los partidos se jugaran a partir de las 14.00 horas. / (J.J.T.O.)

