General Velásquez podría perder puntos ganados a Fernández Vial

La maquina vialina manifiesta que el integrante del cuerpo técnico Héctor Lazo, ex jugador profesional, habría sido inscrito como kinesiólogo en la planilla de aquel partido, situación que no correspondría, si no cuenta con los títulos profesionales respectivos, incurriendo en una falta grave.

Los sanvicentanos tendrán que comparecer ante el tribunal deportivo respectivo para realizar los descargos, y ver si se acoge la denuncia del equipo sureño, la cual podría hacer perder los 3 puntos ganados, complicándose su clasificación a la liguilla final del ascenso de la segunda división profesional del fútbol chileno, a dos fechas que finalice la etapa de clasificación de este torneo.

Para los dirigentes verdes el reclamo no tendría asidero, ya que Lazo estaría autorizado por la ANFP para cumplir labor en el cuerpo técnico sanvicentano, lo que queda claro el ex arquero Héctor Lazo, quien estaría realizando el curso respectivo para ser preparador de arquero, habría sido inscrito en otra función en el cuerpo técnico, situación que tienen que verificarse legalmente./ (RV).

