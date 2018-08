Apretada lucha por llegar a las finales de la Liga de Fútbol Rural

Con respecto, a la fecha del pasado domingo 19 de agosto, ocurrieron situaciones bastante sorprendentes en la tabla. Cóndor de Roma visitaba al cuadro de Lo Carreño, en el que repartieron puntos en con dos triunfos para ambos, otro interesante partido fue el de Polonia ante Santa Elba, y el local fue amplio dominador con tres victorias para el dueño de casa.

El nuevo escolta es el cuadro de Las Rosas de Antivero, que también gano tres juegos en su visita al cuadro del Bajo Lo Bravo, la gran sorpresa del fin de semana fue Sol de América, que como local bajando a uno de los equipos que está peleando en la parte alta, Unión Carlina con dos victorias para cada uno, pero la más relevante fue su victoria en primera serie.

Finalmente, la fecha la cerraron El Trapiche contra el líder, Atlético Talcarehue. Era un duelo que prometía grandes emociones y no defraudaron, y en el que el forastero solo logró triunfar en seniors, mientras que el dueño de casa se quedó con sendos triunfos en tercera y segunda, mientras que la única igualdad fue en primera serie.

Con solo dos fechas para el final de la fase regular, solamente hay seis puntos de diferencia, entre el primero y el tercero, y donde además hay ocho equipos con altísimas posibilidades de clasificar a la fase final.

RESULTADOS FECHA 16:

Tercera Serie:

Lo Carreño 2 - Cóndor de Roma 1; Santa Elba 1 - Polonia 2; Bajo Lo Bravo 1 - Las Rosas de Antivero 1; Sol de América 0 - Unión Carlina 4; El Trapiche 1 - Atlético Talcarehue 0.

Segunda Serie:

Lo Carreño 0 - Cóndor de Roma 1; Santa Elba 2 - Polonia 1; Bajo Lo Bravo 1 - Las Rosas de Antivero 6; Sol de América 1 - Unión Carlina 2; El Trapiche 8 - Atlético Talcarehue 0.

Seniors:

Lo Carreño 1 - Cóndor de Roma 0; Santa Elba 1 - Polonia 2; Bajo Lo Bravo 1 - Las Rosas de Antivero 3; Sol de América 2 - Unión Carlina 1; El Trapiche 0 - Atlético Talcarehue 2.

Primera Serie:

Lo Carreño 0 - Cóndor de Roma 6; Santa Elba 1 - Polonia 5; Bajo Lo Bravo 1 - Las Rosas de Antivero 3; Sol de América 2 - Unión Carlina 0; El Trapiche 1 - Atlético Talcarehue 1.

TABLA DE POSICIONES:

Atlético Talcarehue 132

Las Rosas de Antivero 128

Cóndor de Roma 126

Polonia 118

Unión Carlina 109

Santa Elba 100

Lo Carreño 99

El Trapiche 95

Sol de América 47

Bajo Lo Bravo 32

Para este domingo 26 de agosto, se disputará la anteúltima fecha con los siguientes partidos: Lo Carreño vs. El Trapiche; Atlético Talcarehue vs. Sol de América; Unión Carlina vs. Bajo Lo Bravo; Las Rosas de Antivero vs. Santa Elba y Polonia vs. Cóndor de Roma./ (J.J.T.O.)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.