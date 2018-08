Colchagua busca arreglo para salida de jugadores

Una salida definitiva de los 7 jugadores que fueron involucrados en actos de indisciplina en la ciudad de Peumo, el viernes recién pasado, están en conversación con dirigentes y abogados del club para llegar a un acuerdo, ya que la decisión del presidente de Herraduros S.A., Jorge Salazar es su desvinculación del cuadro de la herradura.

Jorge Salazar en conversación con el Diario VI Región señaló que "Es lamentable hablar de esto, pero es la realidad y hay que enfrentarla y ser correcto en la decisiones que uno toma".

Agregó el presidente de la concesionaria alba que "Los 7 jugadores se vieron envueltos en una riña callejera y me informaron a las 7 de la mañana y a las 9 en el entrenamiento del día sábado los separamos del plantel a la espera de conocer bien los detalles".

Jorge Salazar manifestó también que se dirigió a Peumo a la comisaría y vio el parte policial el cual señala que "En una riña callejera, tres jugadores en completo estado de ebriedad arman una riña en la feria, la cual quedan detenidos, dos hasta las 3 de la mañana y el restante hasta las 2 de la tarde". Ante esta situación decidieron echarlos del club, terminando los beneficios de la pensión y donde el técnico los va a tener trabajando hasta que el club llegue a un acuerdo con ellos por su desvinculación.

Dijo el presidente colchagüino que los tres detenidos verán la forma de realizar un juicio laboral para prescindir de ellos despidiéndolos y los cuatro restantes conversar con ellos para que se vayan.

Finalizó expresando el dirigente huaso que "No hay vuelta atrás ellos trasgredieron las normas del club al no estar a la hora que corresponde en la pensión y las atenuantes de cada uno no importan mucho ya que no fueron solidarios con su club, el que quiere a Colchagua se tiene que sacrificar por él y cumplir con las normativas que corresponde, todos son culpables, la disciplina es una sola y yo la voy a cumplir aunque me quede jugando con puros juveniles"./ (R.V.)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.