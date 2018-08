Se vienen apasionantes tres últimas fechas de la Liga de Futbol Rural

Con tres fechas para culminar este curso, Atlético Talcarehue líder del torneo recibió a Lo Carreño, y repartieron unidades cediendo un poco de terreno con respecto a su más inmediato perseguidor, el cuadro de Cóndor de Roma, que viene en alza después de derrotar en tercera, segunda y dos igualdades ante Santa Elba, mientras el tercer ubicado es Las Rosas de Antivero, que venció en dos de sus cuatro partidos a la escuadra de Sol de América.

Por otro lado, Polonia no tuvo inconvenientes al derrotar en todas sus categorías al equipo del Bajo Lo Bravo, y finalmente Unión Carlina repartió unidades como local ante El Trapiche, cediendo puestos en la general. Con solo tres fechas para concluir esta fase, la diferencia, entre del primer al tercer lugar es solamente de 10 puntos respectivamente y con una vanguardia muy cerrada.

Cabe señalar que el equipo que termine en primer lugar será declarado ganador de la fase regular, sin embargo no será el campeón de la liga, ya que después habrá una fase de eliminación directa entre los cuatro primeros del certamen con partidos de ida y vuelta, los ganadores de ambas llaves jugarán por el título, mientras los derrotados se enfrentarán por el tercer y cuarto puesto, todo esto disputándose en una fecha única por definirse.

RESULTADOS FECHA 15:

Tercera Serie:

Atlético Talcarehue 1 - Lo Carreño 0; Las Rosas de Antivero 1 - Sol de América 1; Polonia 3 - Bajo Lo Bravo 0; Cóndor de Roma 2 - Santa Elba 0; Unión Carlina 1 - El Trapiche 2.

Segunda Serie:

Atlético Talcarehue 1 - Lo Carreño 2; Las Rosas de Antivero 3 - Sol de América 0; Polonia 9 - Bajo Lo Bravo 0; Cóndor de Roma 1 - Santa Elba 0; Unión Carlina 5 - El Trapiche 3

Seniors:

Atlético Talcarehue 0 - Lo Carreño 0; Las Rosas de Antivero 3 - Sol de América 3; Polonia 8 - Bajo Lo Bravo 1; Cóndor de Roma 2 - Santa Elba 1; Unión Carlina 2 - El Trapiche 0.

Primera Serie:

Atlético Talcarehue 0 - Lo Carreño 0; Las Rosas de Antivero 6 - Sol de América 1; Polonia 5 - Bajo Lo Bravo 0; Cóndor de Roma 0 - Santa Elba 0; Unión Carlina 2 - El Trapiche 3.

TABLA DE POSICIONES: Atlético Talcarehue 127; Cóndor de Roma 119; Las Rosas de Antivero 117; Polonia 108; Unión Carlina 103; Santa Elba 97; Lo Carreño 93; El Trapiche 87; Sol de América 40 y Bajo Lo Bravo 31.



Para este domingo 12 de agosto, se disputará la decimosexta fecha con los siguientes partidos: Lo Carreño vs. Cóndor de Roma; Santa Elba vs. Polonia; Bajo Lo Bravo vs. Las Rosas de Antivero; Sol de América vs. Unión Carlina; El Trapiche vs. Atlético Talcarehue. / (J.J.T.O.)

