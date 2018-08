Comenzó segunda rueda de Agrupación de Súper y Máster Senior

RESULTADOS SERIE 55 AÑOS:

LOS LINGUES 0 - ORO Y CIELO 1

TALLERES 1 - ATLANTA 0

LOS MAGNIFICOS 1 - REAL SANTA CRUZ 0

COLCHAGUA 3 - DEP. ARANA 1

LOS PEPES 2 - SAN ESTEBAN 0

RESULTADOS SERIE 50 AÑOS:

LOS LINGUES 0 - ORO Y CIELO 3

TALLERES 3 - ATLANTA 0

LOS MAGNIFICOS 1 - REAL SANTA CRUZ 2

COLCHAGUA 2 - DEP. ARANA 0

LOS PEPES 3 - SAN ESTEBAN 1



RESULTADOS SERIE 45 AÑOS:

LOS LINGUES 0 - ORO Y CIELO 1

TALLERES 2 - ATLANTA 2

LOS MAGNIFICOS 1 - REAL SANTA CRUZ 1

COLCHAGUA 0 - DEP. ARANA 1

LOS PEPES 0 - SAN ESTEBAN 1



TABLA GENERAL

1. ORO Y CIELO 71

2. REAL SANTA CRUZ 60

3. ATLANTA 56

4. TALLERES 56

5. DEP. ARANA 53

6. COLCHAGUA 43

7. LOS LINGUES 39

8. LOS MAGNIFICOS 36

9. LOS PEPES 33

10. SAN ESTEBAN 31

11. NINCUNLAUTA 20

La segunda fecha se va a disputar este sábado con los siguientes partidos:

ESTADIO ROMA: DEPORTES ARANA vs. LOS MAGNIFICOS

ESTADIO NINCUNLAUTA: ORO Y CIELO vs. NINCUNLAUTA

ESTADIO TRAPICHE: SAN ESTEBAN vs. TALLERES

ESTADIO POLONIA: ATLANTA vs. LOS LINGUES

ESTADIO MIRAFLORES: REAL SANTA CRUZ vs. LOS PEPES

HORARIOS: Serie 55 años: 15:30 hs.- Serie 50 años: 16:30 hs.- Serie 45 años: 17:30 hs.-

LIBRE: CLUB COLCHAGUA, QUIEN REALIZA TURNO Y RECAUDACIÓN EN TODOS LOS ESTADIOS.

