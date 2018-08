Gran velada de boxeo Interregional en San Fernando

En el evento participará la selección de Mulchen Región del Bio Bio, Asociación Rancagua y la Academia de Boxeo de San Fernando.

Benjamín Palma Garrido, Coordinador deportivo y entrenador de la Academia de Boxeo de San Fernando, dijo que la velada contará con siete combates los que incluyen match de revanchas entre Rancagüinos y los locales más los combates estelares, entre los pugilistas del Bio Bio y la Academia San Fernando.

Entre los combates destacan:

69 K. Harold Moya (Academia San Fernando) v/s Martin Osorio (Rancagua)

60 K. Pedro Jiménez (Academia San Fernando) v/s Eduardo Mora (Rancagua)

75 K. Bastián Narváez (Academia San Fernando) v/s Alan Briones (Rancagua)

52 K. Carlos Gómez (Academia San Fernando) v/s Camilo Pereira (Mulchen) campeón Chileno Juvenil 2018.

60 K. Michael López (Academia San Fernando) Campeón Chileno Juvenil 2017 v/s Cristian Oyarzun (Rancagua)

69K. Luis Ibarra Rozas (Academia San Fernando) v/s John "maquina" Carrasco (Mulchen)

64 K. Francisco Sepúlveda (Academia San Fernando) v/s Williams Ureta (Rancagua).

Combate de reserva, entre los locales Fabián Cárdenas v/s Sergio Liempi en más de 91 kilos.

Destaca la participación de los locales Carlos Gómez, Michael López, Francisco Sepúlveda y el soldado conscripto del Rgto. Colchagua, Luis Ibarra Rozas, quienes tendrán que superar a los duros rivales que tendrán al frente.

El valor de la adhesión se mantiene en $2.000 entrada general adulto./

