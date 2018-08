Décimo cuarta fecha de la Liga de Futbol Rural en San Fernando

Cóndor de Roma, es otro de los cuadros que viene en alza, ya que, al igual que la semana pasada, obtuvo puntaje perfecto ante Bajo Lo Bravo como forastero, ascendiendo al segundo lugar.

El Trapiche le hizo enredar puntos a Las Rosas de Antivero que se queda en el tercer puesto, mientras Lo Carreño y Santa Elba repartieron unidades en su encuentro y finalmente Polonia también se llevó puntaje perfecto al derrotar en todas sus series al cuadro de Sol de América.

RESULTADOS FECHA 14:

Tercera Serie:

Atlético Talcarehue 1 - Unión Carlina 0; El Trapiche 3 - Las Rosas de Antivero 0; Bajo Lo Bravo 1 - Cóndor de Roma 3; Lo Carreño 1 - Santa Elba 1; Sol de América 1 - Polonia 3.

Segunda Serie:

Atlético Talcarehue 2 - Unión Carlina 1; El Trapiche 1 - Las Rosas de Antivero 0; Bajo Lo Bravo 2- Cóndor de Roma 5; Lo Carreño 1 - Santa Elba 1; Sol de América 0 - Polonia 3.

Seniors:

Atlético Talcarehue 2 - Unión Carlina 1; El Trapiche 1 - Las Rosas de Antivero 3; Bajo Lo Bravo 1 - Cóndor de Roma 3; Lo Carreño 3 - Santa Elba 0; Sol de América 1 - Polonia 2.

Primera Serie:

Atlético Talcarehue 1 - Unión Carlina 0; El Trapiche 0 - Las Rosas de Antivero 4; Bajo Lo Bravo 2 - Cóndor de Roma 4; Lo Carreño 0 - Santa Elba 1; Sol de América 1 - Polonia 4.

TABLA DE POSICIONES:

Atlético Talcarehue 121

Cóndor de Roma 108

Las Rosas de Antivero 108

Unión Carlina 97

Polonia 95

Santa Elba 95

Lo Carreño 87

El Trapiche 80

Sol de América 38

Bajo Lo Bravo 31.

Para este domingo 12 de agosto, se disputará la decimo quinta fecha con los siguientes partidos: Atlético Talcarehue vs. Lo Carreño; Unión Carlina vs. El Trapiche; Las Rosas de Antivero vs. Sol de América; Polonia vs. Bajo Lo Bravo; Cóndor de Roma vs. Santa Elba./ (J.J.T.O.)

