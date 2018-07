Duodécima fecha de la Liga de Fútbol Rural de San Fernando

Desde hace varias fechas, el cuadro de Atlético Talcarehue se ha consolidado en la punta del certamen con una cómoda ventaja. El fin de semana pasado enfrentó al equipo de Polonia, donde más allá de lograr contundentes triunfos en las series de tercera y segunda, y una igualdad en seniors, el local cayó sorpresivamente en primera serie por uno a cero.

El escolta Unión Carlina, segundo en la tabla, recibió a Las Rosas de Antivero, tercer ubicado en el torneo. La tarde fría del pasado domingo se entibió con buen fútbol, y con partidos realmente disputados, especialmente en primera, donde igualaron a un gol, mientras el local triunfó en tercera y segunda, la visita en tanto sólo rescató una victoria en seniors.

Otra de las disputadas series de partidos fue el duelo, entre El Trapiche y Cóndor de Roma, el local hizo valer su condición de dueño de casa con triunfos en tercera y segunda, una igualdad en seniors y el partido de primera serie fue para la visita.

En tanto, Santa Elba visitó a Sol de América, el forastero ganó todas sus series, a excepción de seniors, donde el local resultó victorioso, mientras en el partido que cerró esta fecha, el cuadro de Lo Carreño no tuvo problemas para derrotar en todas las series del día al equipo de Bajo Lo Bravo.

RESULTADOS FECHA 12

Tercera Serie:

Lo Carreño 6 - Bajo Lo Bravo 1; Sol de América 0 - Santa Elba 2; El Trapiche 3 - Cóndor de Roma 2; Atlético Talcarehue 1 - Polonia 0; Unión Carlina 5 - Las Rosas de Antivero 2.

Segunda Serie:

Lo Carreño 2 - Bajo Lo Bravo 1; Sol de América 1 - Santa Elba 2; El Trapiche 2 - Cóndor de Roma 0; Atlético Talcarehue 2 - Polonia 1; Unión Carlina 1 - Las Rosas de Antivero 0.

Seniors:

Lo Carreño 2 - Bajo Lo Bravo 0; Sol de América 3 - Santa Elba 1; El Trapiche 2 - Cóndor de Roma 2; Atlético Talcarehue 1 - Polonia 1; Unión Carlina 1 - Las Rosas de Antivero 3.

Primera Serie:

Lo Carreño 2 - Bajo Lo Bravo 1; Sol de América 0 - Santa Elba 3; El Trapiche 0 - Cóndor de Roma 3; Atlético Talcarehue 0 - Polonia 1; Unión Carlina 1 - Las Rosas de Antivero 1.

TABLA DE POSICIONES:

Atlético Talcarehue 108

Unión Carlina 92

Las Rosas de Antivero 88

Cóndor de Roma 82

Lo Carreño 78

Santa Elba 76

Polonia 72

El Trapiche 68

Sol de América 38

Bajo Lo Bravo 32

Para este domingo 29 de julio, se disputará la decimo tercera fecha con los siguientes partidos: Unión Carlina vs. Lo Carreño; Las Rosas de Antivero vs. Atlético Talcarehue; Polonia vs. El Trapiche; Cóndor de Roma vs. Sol de América; Santa Elba vs. Bajo Lo Bravo./ (J.J.T.O.)

