Atlético Talcarehue se consolida en el liderato de la Liga de Futbol Rural de San Fernando

El sublíder es Unión Carlina, que también en condición de visitante sacó valiosos 10 puntos ante Polonia, mientras Las Rosas de Antivero nuevamente se enredó como local ante Lo Carreño, Santa Elba y El Trapiche repartieron puntos en Agua Buena y finalmente, Sol de América y Bajo Lo Bravo cerraron la fecha de este fin de semana, donde el forastero obtuvo siete unidades contra seis del dueño de casa.

Con respecto a la parte alta del campeonato y con siete fechas para culminar el torneo, Atlético Talcarehue le lleva 17 puntos de ventaja a su más inmediato perseguidor, manteniendo su buen juego y consistencia, el cual han sido sus principales cualidades, sin embargo el deporte siempre entrega sorpresas, pero para el desenlace habrá que esperar.

RESULTADOS FECHA 11:

Tercera Serie:

Las Rosas de Antivero 1 - Lo Carreño 2; Polonia 2 - Unión Carlina 4; Cóndor de Roma 2 - Atlético Talcarehue 1; Santa Elba 1 - El Trapiche 1; Bajo Lo Bravo 4 - Sol de América 0.

Segunda Serie:

Las Rosas de Antivero 2 - Lo Carreño 1; Polonia 2 - Unión Carlina 4; Cóndor de Roma 1 - Atlético Talcarehue 1; Santa Elba 1 - El Trapiche 4; Bajo Lo Bravo 3 - Sol de América 1.

Seniors:

Las Rosas de Antivero 1 - Lo Carreño 2; Polonia 1 - Unión Carlina 0; Cóndor de Roma 0 - Atlético Talcarehue 3; Santa Elba 1 - El Trapiche 0; Bajo Lo Bravo 1 - Sol de América 3.

Primera Serie:

Las Rosas de Antivero 5 - Lo Carreño 1; Polonia 0 - Unión Carlina 3; Cóndor de Roma 0 - Atlético Talcarehue 2; Santa Elba 1 - El Trapiche 1; Bajo Lo Bravo 1 - Sol de América 2.

TABLA DE POSICIONES:

1. Atlético Talcarehue 101

2. Unión Carlina 84

3. Las Rosas de Antivero 83

4. Cóndor de Roma 77

5. Polonia 67

6. Santa Elba 66

7. Lo Carreño 65

8. El Trapiche 61

9. Sol de América 35

10. Bajo Lo Bravo 32

Para este domingo 22 de julio, se disputará la duodécima fecha con los siguientes partidos:

Lo Carreño vs Bajo Lo Bravo; Sol de América vs Santa Elba; El Trapiche vs Cóndor de Roma; Atlético Talcarehue vs Polonia y Unión Carlina vs Las Rosas de Antivero./(J.J.T.O.)

