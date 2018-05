Segunda División Profesional: Trabajado triunfo como local logró Colchagua

En los cuatro últimos partidos que habían jugado, Vallenar no había perdido con Colchagua, tres empates y un triunfo era el palmarés de la visita, que debutaba en este torneo, por la tercera fecha del Campeonato de la Segunda División profesional. Al otro lado, Colchagua venia con una inyección importante al haber eliminado a San Felipe de visita por Copa Chile.

Colchagua no tenía al capitán Diego Olate y al mediocampista Francisco Lara, ambos lesionados, y Vallenar no contaba con sus delanteros Cuellar (suspendido) y Domeninghini que no estaba inscrito.

Lo que sería un partido parejo lo demostraba Sanhueza que lo tuvo a los 7 para Vallenar, gran cierre de Herrera que no permite la apertura de la cuenta. La primera llegada de Colchagua fue a los 10 minutos con una media vuelta de Diego Barrios que salió desviada, era el aviso ya que 2 minutos después el paraguayo anotaba para Colchagua.

Después del gol, los equipos no se superaron en el dominio de la pelota, hasta que Paiva a los 32 minutos despertó a la visita ya que el balón pasó cerca del pórtico. Nuevamente, el infortunio para Colchagua ya que en 33 minutos, solo se lesiona Diego Barrios, y es el cambio obligado en el local, con el debut de Williams Vásquez. Luego vienen dos buenas jugadas para Colchagua. A los 43 y 44 minutos lo pierde primero Araya, y luego Escobar la manda arriba del travesaño. Mientras en el cuadro visitante Felipe Herrera desvía una clara ocasión de gol antes de finalizar la primera etapa.



SEGUNDO TIEMPO

No hay movimiento en las bancas al reiniciarse el partido, Vallenar aprovecha una vacilación defensiva, manotea el portero Sanhueza a los 3 minutos, pelota en el travesaño. Luego Matías Sanhueza con un cabezazo, colocaba el 1 a 1, un verdadero balde de agua fría para Colchagua. A los 8 minutos del complemento gran jugada de Villalobos por derecha y el balón cruza todo el arco y no llega nadie de Colchagua. En 18 minutos gran llegada de Mansilla centro al área y Moya que le da apenas desviado con la cabeza.

Buscaba Colchagua, el desequilibrio que llega con una gran jugada de Araya, por izquierda para que Villalobos en el segundo palo en los 20 colocara el 2 a 1. Vallenar se fue en busca del empate, tuvo un mano a mano que salva el portero Sanhueza, y en los 34 por izquierda el buen delantero de Vallenar, Pedro Rojas se manda un gol en 30 metros y colocaba otra vez el empate. La verdad que fue un gol de otro partido, el mejor de la tarde.

Pero los jugadores de Colchagua no bajaron los brazos y siguieron atacando el área rival en busca del triunfo, que finalmente llegó para los de la herradura en el minuto 43. El delantero Felipe Escobar es víctima de un claro penal que el mismo jugador convierte desde los 12 pasos. Esta es la primera victoria de Colchagua como local.

COLCHAGUA: Eryin Sanhueza, Rodrigo Moya, Sergio Catalán (C), Abel Herrera, Felipe Mansilla, Kevin Gómez, (Gabriel Castillo), Diego González, Francisco Araya, Felipe Escobar, Diego Barrios, (Williams Vásquez), Sebastián Villalobos, (Ernesto Rojas). Director Técnico: Raúl González.

VALLENAR: Carlos Julio, Italo Pizarro, Jasson López, Matías Fabre(C), Javier Parra, Giovanni Narvaez, Francisco Godoy, (Felipe Gaete), Manuel Paiva, Felipe Herrera, Pedro Rojas, (Joao Ríos), Matías Sanhueza. Director Técnico Ramón Climent.

ARBITRO: Jean Araya, Regular su cometido, Alan Sandoval, Eric Pizarro y Alexis Torres. La nota negativa fue la poca asistencia solo 368 personas controladas.

Próximo domingo 20 de Mayo, Colchagua recibirá al ascendido Arturo Fernández Vial, donde se disputará la Copa Aniversario de San Fernando.

Colchagua queda en la tercera posición con 6 unidades. (LIBASO)./

