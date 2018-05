Atlético Talcarehue nuevo líder de la Liga Rural de Fútbol de San Fernando

Otro notable desempeño a destacar es el de Unión Carlina, que venció en sus cuatro partidos a Lo Carreño como forastero, además señalar a Cóndor de Roma, Santa Elba y Polonia, que también tuvieron grandes avances en la tabla de posiciones, tras derrotar a Sol de América, Bajo Lo Bravo y El Trapiche respectivamente.

.

RESULTADOS FECHA 4:

Tercera Serie

Lo Carreño 3 - Unión Carlina 5; Atlético Talcarehue 2 - Las Rosas de Antivero 0; El Trapiche 0 - Polonia 3; Sol de América 3 - Cóndor de Roma 4; Bajo Lo Bravo 1 - Santa Elba 1.

Segunda Serie

Lo Carreño 0 - Unión Carlina 1; Atlético Talcarehue 1 - Las Rosas de Antivero 1; El Trapiche 0 - Polonia 0; Sol de América 1 - Cóndor de Roma 4; Bajo Lo Bravo 3 - Santa Elba 3.

Seniors

Lo Carreño 1 - Unión Carlina 2; Atlético Talcarehue 2 - Las Rosas de Antivero 0; El Trapiche 1 - Polonia 3; Sol de América 2 - Cóndor de Roma 1; Bajo Lo Bravo 0 - Santa Elba 4.

Primera Serie

Lo Carreño 0 - Unión Carlina 3; Atlético Talcarehue 1 - Las Rosas de Antivero 0; El Trapiche 2 - Polonia 1; Sol de América 1 - Cóndor de Roma 5; Bajo Lo Bravo 0 - Santa Elba 5.

TABLA DE POSICIONES

Atlético Talcarehue 32; Cóndor de Roma 30; Santa Elba 27; Las Rosas de Antivero 27; Unión Carlina 26; Polonia 24; Lo Carreño 23; El Trapiche 19; Sol de América 18 y Bajo Lo Bravo 16.

La quinta fecha, agendada para este domingo 13 de mayo es la siguiente: Santa Elba vs Lo Carreño; Cóndor de Roma vs Bajo Lo Bravo; Polonia vs Sol de América; Las Rosas de Antivero vs El Trapiche y Unión Carlina vs Atlético Talcarehue./ (J.J.T.O.)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.