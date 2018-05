Este sábado en San Fernando, esperada final de la liga Súper y Máster Sénior

Los encuentros se disputarán a partir de las 16.30 horas en el estadio de la localidad de Roma. El ganador del compromiso se llevará la Copa 276 Aniversario de la ciudad de San Fernando. También habrá premios especiales para quienes ocupen el segundo, tercer y cuarto lugar de este atractivo campeonato 2018.

SEGUNDA FECHA DEL CAMPEONATO OFICIAL

El sábado recién pasado en tanto se disputó la segunda fecha del campeonato oficial de fútbol organizado por la Agrupación de Súper y Máster Sénior de la comuna de San Fernando. El ganador del torneo se llevará el trofeo "Ilustre Municipalidad de San Fernando". Los resultados fueron los siguientes:

SERIE 55 AÑOS:



LOS MAGNIFICOS 1 - DEPORTES ARANA 5

NINCUNLAUTA 0 - ORO Y CIELO 2

TALLERES 2 - SAN ESTEBAN 1

LOS LINGUES 1 - ATLANTA 3

LOS PEPES 1 - REAL SANTA CRUZ 2



SERIE 50 AÑOS:

LOS MAGNIFICOS 0 - DEPORTES ARANA 0

NINCUNLAUTA 0 - ORO Y CIELO 2

TALLERES 3 - SAN ESTEBAN 2

LOS LINGUES 1 - ATLANTA 0

LOS PEPES 1 - REAL SANTA CRUZ 2

SERIE 45 AÑOS:

LOS MAGNIFICOS 0 - DEPORTES ARANA 1

NINCUNLAUTA 1 - ORO Y CIELO 5

TALLERES 0 - SAN ESTEBAN 4

LOS LINGUES 1 - ATLANTA 2

LOS PEPES 2 - REAL SANTA CRUZ 2



GOLEADORES:



Juan Gálvez (O y C) 4

Adrián Godoy (Talleres) 2

Jaime Hernández (O y C) 4

Carlos González (Arana) 3

Danilo Bignotti (Arana) 1

Cristian Contreras (Arana) 3

Julio Salazar (Arana) 2

Juan Ulrich (Atlanta) 1

Carlos González (O y C) 2

Carlos Meneses (Atlanta) 2

Víctor Díaz (L. Pepes) 1

Fco. Martínez (O y C) 2

Juan C. Palma (Atlanta) 2

Mario Donoso (O y C) 1

Alberto Quezada (RSC) 2

Mario González (Cgua.) 1

Ricardo Pizarro (RSC) 1

Luis Figueroa (S. Esteban) 2

Jorge Urriola (Talleres) 1

José Rojas (L. Lingues) 1

Hugo Freire (Atlanta) 2



TABLA GENERAL:

1 ORO Y CIELO 18

2 REAL SANTA CRUZ 14

3 ATLANTA 13

4 DEP. ARANA 11

5 SAN ESTEBAN 9

6 TALLERES 7

7 COLCHAGUA 4

8 LOS PEPES 4

9 LOS LINGUES 3

10 LOS MAGNIFICOS 2

11 NINCUNLAUTA -

La tercera fecha, se desarrollará el día 19 de Mayo; contemplando los siguientes encuentros:

ESTADIO ROMA

SAN ESTEBAN

Vs.

LOS LINGUES

ESTADIO NINCUNLAUTA

ATLANTA

Vs.

NINCUNLAUTA

ESTADIO EL TRAPICHE

REAL SANTA CRUZ

Vs.

TALLERES

ESTADIO POLONIA

DEPORTES ARANA

Vs.

LOS PEPES

ESTADIO MIRAFLORES

COLCHAGUA

Vs.

LOS MAGNIFICOS

HORARIOS: Serie 55 años: 15:00 hs.- Serie 50 años: 16:00 hs.- Serie 45 años: 17:00 hs.-

LIBRE: CLUB ORO Y CIELO, QUIEN REALIZA TURNO Y RECAUDACIÓN EN TODOS LOS ESTADIOS.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.