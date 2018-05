Colchagua de visita eliminó a Unión San Felipe

Era un partido importante para los dos equipos el del sábado en San Felipe. El local necesitaba ratificar su condición de equipo de Primera B, y no dejar dudas con respecto al partido de ida que inmerecidamente ganó en San Fernando.

Colchagua por su parte quería dar vuelta la llave, en base al buen fútbol mostrado de local pero que no le alcanzó. El técnico de San Felipe Cristian Lourincevich, realizó ocho cambios con respecto al equipo que jugó el primer partido, haciéndolo ahora con plantel titular para no tener sorpresas, mientras que en Colchagua solo una modificación, Escobar por Inostroza.