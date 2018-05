Venezolano Frank Molina ha recorrido el mundo en bicicleta

"Desde que comencé con este desafío, he recorrido 135 mil kilómetros en bicicleta por los distintos países del mundo y sólo me falta llegar a Australia para conseguir el récord que me he propuesto", dijo el deportista que pertenece a la Federación de Ciclismo de Venezuela.

Recuerda que la última aventura la comenzó hace cuatro meses en Caracas y de ahí pasó a Colombia, para continuar el recorrido por Ecuador y Perú, hasta llegar a nuestro país por la ciudad de Arica.

"Dentro de los paisajes más maravillosos que me ha tocado recorrer y conocer está precisamente Chile. Crucé el hermoso desierto de Atacama y de ahí continué por el bello norte chico hasta llegar a Santiago, una ciudad espectacular".

Durante su paso por la Región de O´Higgins, Frank Molina visitó la ciudad de Rancagua y San Fernando. "Quiero agradecer a aquellas personas que me tendieron su mano y dieron alojamiento y alimentación en esta zona. La gente de esta región es muy hospitalaria y simpática. De verdad, la atención que me brindaron fue excepcional".

El próximo paso es la ciudad de Talca, donde permanecerá un par de días para luego seguir pedaleando hasta el sur del país, específicamente la ciudad de Puerto Montt. "En esa zona finalizaré mi recorrido por Chile, para luego a través de un paso fronterizo continuar el viaje hacia Argentina".

Pese a sus 68 años, este aventurero de la bicicleta recorre diariamente un promedio de 100 kilómetros, pero asegura estar preparado para conseguir el record que pretende lograr este 2018./

