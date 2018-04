Peumo recibió la fiesta del básquetbol regional

En la ocasión, la jornada la abrieron los "poderosos" Old´s Magic de Rancagua frente a Deportes Santa Cruz, quienes se disputaban el liderato del grupo A. el duelo desde un comienzo fue para Old´s Magic quien desde el primer parcial marcó diferencias al imponerse por 17 a 9. Ya en el segundo cuarto los rancagüinos mantuvieron su juego fuerte se impusieron por 18 a 8.

Los dirigidos por Guillermo Lagos parecían despertar en el tercer cuarto, imponiéndose por 11 a 22 a favor de los santacruzanos, pero en el último parcial, Old´s Magic volvió a mostrar su poderío y se adjudicaron 22 a 15 y el partido con un total de 68 a 54. Triunfo que le permite a los rancagüinos ser los únicos líderes del grupo A con 6 puntos, mientras que los del Valle de Colchagua, bajaron al tercer lugar con 5 unidades.

En el segundo encuentro, se enfrentaron dos escuadras de la capital regional, Colegio Quimahue frente a Manzanal. En un inicio parejo, el primer cuarto fue para Manzanal por 24 a 21, luego en el segundo parcial, los colegiales se impusieron por 27 a 17. Si bien el juego era aguerrido y fuerte, en el tercer cuarto Manzanal volvería adjudicarse por 14 a 13 a favor, pero la ventaja de Colegio Quimahue se terminó por reflejar en el ultimo parcial llevándoselo por un 19 a 14 a favor y un resultado final de 79 a 69, convirtiéndose en el partido con más puntos anotados durante el presente torneo (148).

El tercer juego, lo desarrollaron dos equipos que no conocían de victorias en la presente temporada; Deportes Mostazal y Chépica Básquetbol. Ambos equipos de los limites Norte y Sur de la región se enfrentaban en el centro del Valle de Cachapoal con la ilusión de mantener cercana la opción de clasificación.

En el primer cuarto, ambos equipos terminaron igualados 9 a 9. Ya en el segundo parcial, los chépicanos mostraron una leve ventaja llevándose el cuarto por 13 a 9. En el tercer parcial Chépica ya alargaría la ventaja adjudicándose el juego por 16 a 9, en el último cuarto los del sur de la región se adjudicaron por 19 a 12, llevándose su primera victoria por 57 a 39 y dejando a Mostazal muy complicado en el último lugar del grupo A.

Unión Básquetbol Cachapoal y Deportivo San Fernando, animaron otro encuentro de alto vuelo, muy apasionante y con ambos equipos parejos y de similares fuerzas. El encuentro fue muy parejo en todo su trámite, tanto así que el primer parcial fue para los sanfernandinos por 10 a 9 favorable, mientras que el segundo cuarto fue para los rancagüinos por 24 a 23 llegando al medio tiempo igualados a 33.

En el tercer período no se sacaban ventaja y ambos equipos animaban un duelo que iba a definirse por errores puntuales, en este sentido UBC se llevó el tercer cuarto por 14 a 13. Ya en el ultimo parcial, los colchagüinos recuperaron terreno, pero no les alcanzó dejando el ultimo parcial también muy ajustado a favor de UBC por 17 a 14, adjudicándose el duelo por 54 a 50 en el compromiso más ajustado de la tarde y dejando a UBC en el segundo lugar del grupo A con 5 puntos, mientras que Deportivo SF se quedó en el cuarto lugar junto a Chépica con 4 unidades.

El último duelo fue también, un choque de dos grandes equipos y que proporcionaron 139 puntos en 40 minutos de juego. Los locales, Municipal San Vicente s enfrentaba a Warlocks Machalí. En un inició el duelo fue de trámite parejo, pero los brujos de Machalí se llevarían el primer parcial por 13 a 11. En el segundo cuarto, ambos equipos empataron el parcial 20 a 20, ya en el tercer cuarto los dirigidos por Gustavo Martínez volverían a adjudicarse el parcial por 25 a 13 y ventaja suficiente que marcaría el trámite del duelo. Pese a ganar el último cuarto, los sanvicentanos por 17 a 16, cayeron en el complemento por 65 a 74. Tercer partido ganado para Machalí quienes se mantienen invictos en la cima del grupo B con 6 puntos, mientras que Municipal San Vicente quedó cuarto con sólo 4 enteros.

El sexto partido que debería haber completado la jornada entre Fénix Libertad de Rancagua y Provincial Colchagua, no se jugó debido a la no presentación de los representativos de la capital regional. Con esto, Colchagua se adjudica la victoria por 20 a 0, triunfo positivo para los sanfernandinos quienes se presentaron en el Gimnasio Municipal de Peumo, mientras que Fénix Libertad de Rancagua deberá afrontar las sanciones del Tribunal de Disciplina, además de no sumar puntos y una multa económica como estipulan las bases de la competición.

La cuarta jornada se disputará el próximo 5 de mayo en el Gimnasio Municipal de Santa Cruz, en el corazón del Valle de Colchagua./

