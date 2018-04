Vuelven los "5K más felices del planeta" a Rancagua

El próximo domingo 22 de abril Rancagua recibirá por segunda vez la visita de "Los 5K más felices del planeta", The Color Run. El evento, conocido a nivel mundial, se desarrollará desde las 9.30 de la mañana en el Complejo Deportivo Patricio Mekis. Este año, el evento forma parte de la gira The Color Run Dream, que ha recorrido diversos países del mundo con una invitación especial a sentirse como en las nubes y soñar. Por ello, y por primera vez en la capital de la Región de O'Higgins, contará con un entretenido portal de espuma.

:: QUÉ ES THE COLOR RUN

The Color Run, también conocida como "La corrida más feliz del planeta", es un evento único en el mundo que celebra el deporte, la felicidad, la alegría y la entretención. Desde el 2012, ha contado con la participación de cerca de 2 millones de corredores en ciudades de 4 continentes.

The Color Run es una corrida no competitiva de 5 kilómetros, sin cronometraje, en la que miles de participantes son bañados de polvos de color en cada kilómetro. Después de llegar a la meta, continúa la diversión con un enorme "Festival de Color": esta es una experiencia en torno al deporte, la música, el baile, la familia, los amigos, la entretención y, sobre todo, una explosión de colores única e inolvidable.

Esta es la gira oficial de la franquicia en nuestro país, organizada por la productora chilena Implementa Marketing Deportivo (IMD), que opera este evento en Latinoamérica. En Chile se realiza desde el año 2013, y ha recorrido Santiago, Viña del Mar, La Serena, Pucón, Concón, Antofagasta, Puerto Varas y Rancagua.

A nivel mundial, los color runners han corrido lo suficiente como para ir 71,6 veces a la luna o dar la vuelta al mundo unas 622 veces. La suma de los eventos en el mundo entero es el equivalente a casi 25 millones de kilómetros, con más de 2 millones de corredores en más de 35 países de 4 continentes.

:: VENTA DE ENTRADAS / RETIRO DE KITS

Las entradas ya se encuentran disponibles en www.thecolorrun.cl y en los puntos de venta habilitados en Mall Open y Portal Rancagua de lunes a domingo.

El valor de las entradas es de $10.000. The Color Run es un evento apto para todas las edades. Los menores de 1,20 metros pueden ingresar con un adulto que haya adquirido su kit. No se recomienda la participación de mujeres embarazadas. Ante cualquier duda, se recomienda consultar con un médico antes de asistir.

:: KIT DE PARTICIPACIÓN

Como en todos los eventos de The Color Run, al comprar la entrada se adquiere el kit de participación, el que incluye la entrada más otros elementos especialmente preparados para la corrida.

* Polera oficial de The Color Run

* Sachet de polvos de color

* Morral

* Pulsera de acceso

:: UNA CITA INCLUSIVA

Al igual que en 2017, en esta ocasión diferentes organizaciones sociales de la Región de O'Higgins y que apoyan la inclusión serán invitadas en conjunto con Fundación Ronda y el apoyo de SENADIS.

Además, se realizará la tradicional "largada inclusiva", la primera largada de la corrida, que contará con participantes con capacidades diferentes que serán invitadas especialmente a participar como iguales.

El escenario también contará con un intérprete de lenguaje de señas que llevará el mensaje de The Color Run Dream a todos los asistentes con algún tipo de discapacidad auditiva.

