Primer Torneo Regional de Esgrima en Rancagua

Deportistas locales midieron su talento en el Primer Torneo Regional de Esgrima que se llevó a cabo el sábado y domingo recién pasado en el gimnasio del Complejo Patricio Mekis. Certamen que fue organizado por los clubes Mostazal y O'Higgins junto al IND y la Municipalidad de Rancagua a través de su corporación deportiva.

Esgrimistas de O'Higgins participaron en la primera versión del Regional que se convirtió en la importante antesala del Primer Ranking Nacional Escolar de San Francisco de Mostazal, que se realizará el 16, 17 y 18 de marzo. "En nuestra región existen cuatro clubes y la verdad es que hubo una asistencia bastante buena, ya que están interesados en llegar preparados al torneo de Mostazal. Durante la competencia observamos que se han superado mucho y eso nos deja muy contentos", dijo Christopher Grandón, entrenador de la Escuela Municipal de Esgrima de Rancagua e integrante del equipo organizador.

Al campeonato se sumó la colaboración del municipio, el cual puso a disposición la infraestructura del gimnasio Patricio Mekis, como parte del fomento del deporte que encabeza el alcalde Eduardo Soto, labor que apunta a generar diversos espacios de práctica y competencia. "Para nosotros fue muy importante contar con el apoyo municipal ya que no hubiéramos podido efectuar el regional. El trabajo mancomunado potencia la difusión de esta disciplina en la ciudad. Están llegando muchos niños y jóvenes para practicarlo. Están interesados", enfatizó Grandón.

RESULTADOS DEL PRIMER TORNEO REGIONAL DE ESGRIMA

Espada Cadete Mixto: Emiliano Cabezas, Club O´Higgins (1°); Maximiliano Fernández, Club O´Higgins (2°); Alfonso González, Club Mostazal (3°). Espada Pre Cadete Mixto: Maximiliano Fernández, Club O´Higgins (1°); Camila Bueno, Club Mostazal (2°); Francisca Cordero, Club O´Higgins, (3°). Espada Sub 11 Mixto: Gaspar Latham, Club Punta Arenas, (1°); Sofía Gómez, Club O´Higgins, (2°); Florencia Cabezas, Club O´Higgins, (3°). Espada Sub 13 Mixto: Diego Delgado, Club O'Higgins, (1°); Constanza Manso, Club Mostazal, (2°); Florencia Silva, Club O´Higgins, (3°). Florete Cadete Mixto: Benjamín Valdés, Club Aramis, (1°); Maximiliano Fernández, Club O´Higgins, (2°), María Paz Chebi, Club Aramis, (3°). Florete Pre Cadete Mixto: Camilo Cruz, Club Mostazal, (1°); Maximiliano Fernández, Club O´Higgins, (2°); Francisca Cordero, Club O´Higgins, (3°). Sable Cadete Masculino: Camilo Cruz, Club Mostazal, (1°); Alfonso González, Club Mostazal, (2°); Emiliano Cabezas, Club O'Higgins, (3°). Sable Pre Cadete Masculino: Alfonso González, Club Mostazal, (1°); Benjamín Pérez, Club Mostazal, (2°); Joaquín Campusano, Club O´Higgins, (3°). Sable Sub 11 Mixto: Florencia Cabezas, Club O´Higgins, (1°); Gaspar Latham, Club Punta Arenas, (2°). Sable Sub 13 Mixto: José Díaz, Club O´Higgins, (1°); Joaquín Campusano, Club O´Higgins (2°); Renata Fuentes, Club O'Higgins, (3°).

Representando a sus respectivos clubes, en este campeonato compitieron los 8 alumnos más avanzados de la Escuela Municipal de Esgrima de Rancagua, deportistas que también aspiran obtener marcas en el Nacional de Mostazal./

