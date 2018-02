Rancagua vivió la final del Torneo Nacional de Ajedrez

Fueron seis días de intensa competencia en que 330 jugadores de todo Chile disputaron el Torneo Nacional de Ajedrez, categoría Menores, que se llevó a cabo en el polideportivo de Rancagua.

La final se efectuó el domingo recién pasado ante un gran marco de público y premió a los 5 primeros lugares de cada categoría. En la serie Sub 8 triunfaron María Ignacia Rossel Grandón del Club Gregorio Altamirano y Mauricio Marrujo Pardo del Club Ajedrez Chile; Valentina Gálvez Aguirre, Club de Ajedrez O´Higgins (Sub 10); Rafael Neira Zamudio, Club Ajedrez Chile (Sub 10); Patricia Abdala Cancino, Club Talca El Edén (Sub 12); Marcelo Orrego Palmero, Colegio San Crescente (Sub 12); Francisca Sánchez Tobar, Club Ajedrez Recoleta (Sub 14); Gonzalo Gómez Barrera, Club Ajedrez Los Ríos (Sub 14); Javiera Gómez Barrera, Club Ajedrez Los Ríos (Sub 16); Tomás Peña Cifuentes, Club Ajedrez Valdivia (Sub 16); María Belén Maríquez Abarzúa, Club Rey Neptuno (Sub 18); Sebastián Donoso Díaz, Club Ajedrez Chile (Sub 18). Información que se encuentra detallada en el sitio www.ajefech.cl

En la competencia por equipos, el primer lugar fue para el Club de Ajedrez Chile; el segundo recayó en la Asociación Regional de Ajedrez V Región y el tercero para el club local Ajedrez O´Higgins. "Los jugadores, los clubes, los apoderados y la comunidad en general se mostraron muy contentos porque vieron que en regiones sí se pueden hacer certámenes de esta magnitud", dijo Mario Castro, presidente de Ajedrez O´Higgins, club organizador del certamen.

"Estamos muy contentos porque se cumplieron todas las expectativas. Hicimos charlas con muy buena respuesta de la gente; mantuvimos el recinto funcionando durante una semana, el cual albergó más de 700 personas diariamente", añadió.

Asimismo, Castro se refirió al apoyo y acceso que brindó el alcalde Eduardo Soto para la realización de este nacional, concretando así un trabajo junto al municipio, a través de la Corporación Municipal y la corporación deportiva, lo cual permitió contar con logística y mobiliario, además de una infraestructura de primer nivel como es el polideportivo. "Estamos muy satisfechos y muy agradecidos con el apoyo del municipio, la Cormun y la corporación de deportes, lo cual fue clave para el éxito de este torneo, así como también la colaboración de otras entidades como el IND", destacó.

"Esta fue una gran instancia de fomento del ajedrez bastante buena porque llegó público a disfrutar de la competencia; personas interesadas en participar, en querer conocer más sobre este deporte", indicó.

El Nacional de Menores fue patrocinado por la Federación Chilena y realizó actividades como charlas abiertas y un tablero gigante para los asistentes, quienes pudieron jugar y aprender acerca de este deporte ciencia. Además, contó con la participación de María Rodrigo Yanguaz, psicóloga y entrenadora de la selección nacional de menores de España y Valentina Jorquera, campeona nacional y sudamericana, y maestra internacional femenina, destacadas figuras de esta disciplina./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.