Toda la destreza del ajedrez se vivirá en Torneo Nacional de Menores

El evento ha generado gran interés, así lo demuestran los más de 250 competidores que ya han confirmado su asistencia, quienes se darán cita en el polideportivo desde hoy martes 30 de enero al 4 de febrero. "Recibiremos a jugadores representantes de clubes de todo Chile. Son menores de 18 años en las categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18, en damas y varones", explicó el presidente del club organizador, Mario Castro.

El certamen tendrá dos rondas diarias de 90 minutos para cada jugador y 30 segundos de incremento, además, como novedad, la comunidad podrá disfrutar la transmisión del momento en que los actuales campeones nacionales defenderán sus títulos.

"Todos los días habrá un tablero gigante en la entrada del polideportivo, con el cual las personas podrán jugar y aprender junto a un profesor, a modo que conozcan y se involucren en esta disciplina", agregó Castro, refiriéndose a las primicias que traerá la competencia.

"Contaremos con cuatro charlas para el público a cargo de relevantes figuras. Partiremos el miércoles 31 con 'Ajedrez e Inteligencia Emocional´. El jueves 1 de febrero, 'Ajedrez, Una Mirada Social'. El sábado 3, 'Entrenamiento en Ajedrez', y el domingo 4, 'Ajedrez y Educación'. Y cada una de ellas se efectuará de 11:30 a 13:30 horas", añadió.

Mario Castro también señaló que, como club, buscan fortalecer el deporte en la capital regional, objetivo que los motivó a traer este importante torneo. "Nosotros trabajamos difundiendo el ajedrez en Rancagua, queremos transformarla y que junto a la región sean un referente. El año pasado dos chicos y una chica estuvieron en los primeros lugares nacionales, lo cual es un logro bastante grande", subrayó.

La inauguración será el martes 30 a las 15:30 horas, lo cual tiene muy contento al presidente del club O´Higgins, quien también agradeció la colaboración del alcalde Eduardo Soto y el municipio. "Estamos muy felices que el alcalde nos apoye, porque permite que la comunidad conozca un deporte que genera muchos beneficios en quienes lo practican. Que el municipio se sume a este evento, permite fomentar una disciplina que tiene mucho que aportar. Estamos muy confiados en el desarrollo del certamen ya que el polideportivo es una infraestructura de primer nivel", enfatizó.

Cabe señalar que el nacional contará con la participación de importantes figuras como María Rodrigo Yanguaz, psicóloga y entrenadora de la selección nacional de menores de España; Valentina Jorquera, campeona nacional y sudamericana, y maestra internacional femenina. Así como también los entrenadores de la federación chilena y el equipo formativo del Club de Ajedrez O´Higgins./

