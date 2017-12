General Velásquez ya aterriza en el profesionalismo

En el cargo de presidente del club General Velásquez está Carlos Cornejo que ya trabaja con tiempo, y que siempre ha sido un dirigente muy trabajador y con contactos en general. El presidente confirmó a la prensa que en los próximos días presentarán los antecedentes administrativos del club ante la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) a través de ANFA pues así lo estipula el protocolo para estas situaciones. Los directivos tienen todo preparado para su formal presentación, que debería ser en un tiempo corto.



LA SOCIEDAD ANÓNIMA:

El presidente Carlos Cornejo informó a la prensa que todos los dirigentes, socios, amigos y colaboradores, están trabajando para conformar la Sociedad Anónima y que el miércoles 27 del presente mes se presentará el cuaderno de cargos más los dineros que corresponden a esta situación que es elemental. Hay exigencias en la ANFP que obligan a los nuevos Clubes Profesionales una cancelación de 50 millones de pesos que corresponde a la inscripción y garantía que se exige a estos clubes en situación de incumplimientos más adelante. El presidente Carlos Cornejo cuenta con apoyo de los directivos y está muy optimista en los futuros pasos que están dando hacia su ingreso al Fútbol Profesional.

En el aspecto deportivo no sigue como técnico en el equipo Ítalo Pinochet y su ayudante Joel Molina. Se determinó que no siguen y que seguramente en los primeros días de enero comenzarán los entrenamientos, pues hay jugadores que se están acercando y otros que están, sin duda, a punto a hacerlo. Como entrenador está determinado que sea el ex arquero de O'Higgins y Universidad de Chile Roberto Rojas, que fue por largos años el número 1 en Rancagua y un señor del fútbol siempre. En este último tiempo se dedica a ser comentarista en el Canal del Fútbol, pero que quiere triunfar como entrenador. Las cosas se están haciendo bien en San Vicente de Tagua Tagua y el equipo "Verde" será un protagonista importante en la Segunda División Profesional, sin duda alguna./ (JEB)

