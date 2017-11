Buen desempeño de Tomás Lawrence en la Copa de Oro FEMICENTRO 2017

En la copa de oro participaron los siguientes clubes: Tomás Lawrence y club Suiza de San Fernando, Brisas, Boston College, Universitarios de Chile y Palmarés de Santiago, los clubes New Crusaders, Libertad 50 y Sportiva Italiana de Valparaíso, y Cultura Física de Viña del Mar.

La competencia se jugó en una sola rueda en 5 series: sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y adultas.

Tomás Lawrence obtuvo los siguientes lugares: Sub 11: 4° lugar; Sub 13 Sexto; Sub 15: 10° lugar, Sub 17: Séptimo, Adultas: 5° lugar. En la tabla general sumando todas las categorías el equipo logró un buen Sexto lugar.



TABLA GENERAL

Primer lugar Boston College

2° New Crusaders

3° Universitarios de Chile

4° Brisas

5° Palmarés

6° TOMÁS LAWRENCE SAN FERNANDO

7° CLUB SUIZA SAN FERNANDO

8° Libertad 50

9° Cultura Física

10° Sportiva Italiana (Este club descendió a la Copa de Plata).

La dirigencia de Tomás Lawrence destacó la buena participación del club en esta liga, ya que es la primera vez que juega en la Copa de Oro. Cabe señalar que las jugadoras enfrentaron a los mejores clubes de la zona central de Chile, con muchas jugadoras que están en la selección Chilena.

El club Suiza de San Fernando, que también participó en este torneo, obtuvo en la tabla general el séptimo lugar, lo cual también es sumamente meritorio.

CUADRANGULAR FINAL SUB 11

Este domingo se disputará el cuadrangular final de la Copa de Oro, entre los cuatro primeros lugares de la categoría sub 11, donde Tomás Lawrence deberá enfrentar a Brisca, Universitarios de Chile y Boston College. La esperada final se jugará a partir de las 9 de la mañana en el gimnasio del Club Brisas./

