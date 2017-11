Liga Nacional del Básquetbol; TSF no pudo ante UdeC y Colegio Los Leones

VAMOS POR PARTES:

El sábado frente a la U. de Concepción se jugó muy mal. Las cosas no salían especialmente hacia el aro del sector norte. Con desesperación los hinchas vieron que los sureños ganaron el primer cuarto por 25 puntos a 8. Se mejoró más adelante, para hacer propio el segundo cuarto 25/19, pero igual el mal arbitraje va perjudicando a los locales que terminan abajo en la mitad del partido 33/44.

Hay jugadores con problemas y los encargados del arbitraje Rodrigo Robles y Nelson Saldivia no lograr aquietar los ánimos. El partido no es tranquilo y el equipo local lo siente así. Se acercan en las cifras, en el tercer cuarto y están encima en el marcador varias veces, pero siguen los problemas del arbitraje. Ya bastante al final en el último cuarto es expulsado el venezolano Derwin Ramírez, y luego Felipe González, que no pudieron jugar el partido ante Colegio Los Leones. Y con muchos gritos y reproches el partido con dramática victoria para Universidad de Concepción por 84 puntos a 79.

El partido con Colegio Los Leones tuvo un público muy similar al día anterior. Arbitraron Raúl Aguilar y Rodrigo Burgos. Y también hubo problemas para los locales, pues no contaron con los dos jugadores expulsados y la "mano arbitral fue rigurosa". Los resultados por cuartos fueron los siguientes: 15/21 a favor del visitante y los siguientes 19/17 para TSF, empatados a 24 puntos el tercero y en el último sacó ventajas Colegio Los Leones para vencer 20/12 y finalmente por 82 puntos a 70.

Hay que destacar al mejor anotador de TSF en los dos partidos, pues Gabriel José Belardo Del Rio, de Puerto Rico marcó 33 puntos a la U. de Concepción y 35 puntos al quinteto de la Quinta Región. Y es importante mencionar la entrega de muchos por la causa del equipo. Pero algo falta y debería ser importante de todas maneras./ (JEB)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.