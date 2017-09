Liga Nacional del Básquetbol 2017: TSF visita a U. Católica y Los Leones

Luego, los dos primeros de cada zona acceden a semifinales mientras que los equipos restantes se cruzarán en dos playoffs para definir a los clasificados. Hacia el final dos equipos descenderán a la ya creada Segunda División. La final, entre los campeones de estas dos conferencias esta determinado que tendrá como fecha el mes de abril de 2018.

Los partidos de este fin de semana serán muy importantes, al igual que es resto de las fechas, y las programaciones serán las siguientes: Conferencia Centro: Sábado 20:00 horas: Tinguiririca San Fernando visitará a Universidad Católica en el Gimnasio del Club Palestino luego de varios partidos previos y con un equipo que debería proporcionar muchas satisfacciones de la mano de su entrenador venezolano Iván García. El mismo día Los Leones jugarán con Puente Alto en Quilpué y en Talca Español jugará con Universidad de Concepción. La segunda fecha se jugará el domingo con todos los partidos a las 19:00 horas. Los Leones esperan a TSF, Universidad Católica a Puente Alto y Universidad de Concepción a Español de Talca.

CONFERENCIA SUR:

Primera fecha: Castro v/s Las Ánimas, C.D. Valdivia v/s Puerto Montt y Ancud v/s Osorno. Segunda fecha el día domingo: Castro v/s Osorno, Ancud v/s Las Ánimas y Puerto Montt v/s Valdivia./ (JEB)

