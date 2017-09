Con nuevo entrenador TSF participará en Torneo "Copa Kino" de Concepción

En esta oportunidad, se disputará la "Copa Kino", y es el Torneo Internacional de La Fraternidad con participación de los equipos de Los Leones de Quilpué, Tinguiririca San Fernando, Universidad de Concepción, Club Atlético Argentino de Junín, Club Atlético Aguada de Uruguay y Club Deportivo Hispanoamericano de Argentina. En Concepción hay mucho interés por este campeonato y se asegurada la participación masiva de los aficionados a este deporte.

En rueda de prensa, el nuevo técnico de TSF indicó, entre otras cosas: "Estuve en la actividad como jugador de baloncesto hasta los 25 años y un año después estaba trabajando como asistente de este lindo deporte. Jugué en mi país hasta los 26 años más o menos, pero me tuve que retirar por otros intereses y participé después como técnico en la Liga Nacional de Venezuela que es una liga muy profesional con muy buenos equipos. Después tuve una Pasantía en la Liga de Puerto Rico bajo las manos de la familia Meléndez y regresé a mi país luego de muy buenas 18 temporadas como entrenador de baloncesto".

Consultado sobre su motivación para venir a San Fernando, responde: "Pienso que lo principal es que he seguido la Liga de Chile en los últimos años ya que en Venezuela tenemos la posibilidad de ver la Liga por la Televisión. De esta forma me he familiarizado con valores como Francisco Zenteno y Juan Fontena que tienen doble nacionalidad e hice el seguimiento de Tulio Cobos que hizo una gran trayectoria aquí con Tinguiririca San Fernando y además observé la gran participación del equipo de Chile Sub 17 que hace pocos días obtuvo el título Sudamericano nada menos que venciendo a Argentina en una gran final y esta hazaña me motivó un montón".

El propio técnico indicó que viajará al torneo que se jugará en Concepción a contar de hoy, que está conociendo a sus jugadores recién, es una aventura sin duda, pero lo habíamos conversado con el presidente del club Marcelo Pérez y aceptamos el reto para conocer a los jugadores, hace poco observé a Leones de Quilpué en la Liga de Las Américas y este torneo me servirá mucho, sin duda.

A una consulta de los medios de prensa responde: "Michael Flores jugador venezolano está dentro de las posibilidades de que sea integrante del equipo y otro más que lo estamos viendo. Flores es un jugador dominante que si lo logramos traer será determinante ya que hasta hace muy pocos días estaba en Centro América, lo conozco y además, la institución quiere que vuelva el brasileño Lucas Tischer, a quien observé en un video y tiene una dinámica muy interesante, agregó el nuevo técnico de TSF que conversó cordialmente con la prensa de San Fernando./ (JEB)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.