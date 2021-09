Después de más de un año, regresó la Liga de Fútbol Rural en San Fernando

La primera fecha no entregó demasiadas sorpresas, hablamos principalmente de los dos (de los tres) equipos que están llamados a ser protagonistas del presente certamen. Santa Isabel de Polonia obtuvo puntaje perfecto en su visita a Juventud Trapiche, mientras que Las Rosas de Antivero (campeón defensor) también derrotó en todas sus series al cuadro de Bajo lo Bravo como dueño de casa. Aprovechando que otro de los candidatos a ganar la liga, Atlético Talcarehue quedo libre en esta jornada inaugural. En otros resultados, destacaron los cuadros de Unión Carlina y Santa Elba de Agua Buena que tuvieron importantes resultados ante Cóndor de Roma y Lo Carreño respectivamente.

Mientras que en la segunda fecha (disputada el pasado viernes 17), los líderes volvieron a sumar el mismo puntaje, tanto Las Rosas (ganó tres y empató una serie ante Cóndor de Roma) y Polonia (también venció en tres e igualó en una serie ante Santa Elba de Agua Buena) sumaron 11 puntos y siguen compartiendo el primer puesto. Atlético Talcarehue también sumó 11 unidades en su jornada como local ante Juventud Trapiche y Bajo lo Bravo con Lo Carreño repartieron puntos en el cierre de la fecha.

Al término de las dos primeras fechas, la tabla de posiciones quedó conformada de la siguiente manera: Santa Isabel de Polonia y Las Rosas de Antivero 24, Unión Carlina y Atlético Talcarehue 11, Lo Carreño 10, Santa Elba de Agua Buena 9, Bajo lo Bravo 6, Cóndor de Roma 3 y Juventud Trapiche 1 punto.

Para este domingo están agendados los siguientes partidos: Santa Elba de Agua Buena vs Atlético Talcarehue, Bajo lo Bravo vs Santa Isabel de Polonia, Unión Carlina vs Las Rosas de Antivero y Cóndor de Roma vs Lo Carreño. Libre quedará Juventud Trapiche.