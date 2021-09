César Bustamante nuevo técnico de General Velásquez: “Todo desafío es motivante”

Con la derrota frente a los del Bio Bio, la dirigencia verde no dejó pasar más tiempo y desvinculó a la dupla técnica de Riffo y Gatica que cosechó solo 1 punto de los últimos 15 posibles, lo cual lo fue hundiendo cada vez más abajo en la tabla y mirando con preocupación la zona de descenso directo al amateurismo.

El elegido de la directiva (y de gran parte de la afición local) fue un viejo conocido, que ya había dirigido a la escuadra sanvicentana, precisamente previo al paso de la dupla de la quinta región. César Bustamante, el popular “Romario” quien vuelve a la cabina técnica del equipo del Cachapoal precedido de una respetable campaña cuando estuvo al mando del equipo en donde tiene muchos ex dirigidos lo cual le permitirá adecuarse más rápidamente al plantel que pretende salvar la categoría este 2021.

Diario Sexta Región conversó con César Bustamante para saber sus impresiones de este nuevo desafío en el equipo velasquino.

¿Que lo motivó a volver a tomar el primer equipo de GV, sobre todo en el momento complicado en el que está?

"Todo desafío es motivante¨ Además en nuestra profesión siempre nos preparamos para poder ejercer y plasmar nuestras ideas, normalmente vivimos situaciones cómo está, a veces tenemos la fortuna de iniciar procesos y otras por circunstancias tenemos que llegar en momentos complejos cómo es el caso.

El objetivo inmediato es salir de la incómoda posición, ¿Pero cuál es la forma de salir adelante con este equipo y cuál es su conocimiento del actual plantel?

Claramente es el objetivo principal salir de esta incómoda posición, sabemos lo difícil que será, ya que los partidos más próximos son con clubes que están peleando en la parte alta de la tabla. La forma, intentaremos traspasar nuestra idea y generar un convencimiento a cada jugador que está en el plantel, sumar el compromiso, elevar los rendimientos individuales y colectivos, además el respeto que debemos tener por lo que estamos realizando. El plantel tiene muchos jugadores que en algún momento defendieron la institución (2018, 2019, 2020), además de bastantes jugadores jóvenes. La posibilidad de ver los encuentros te genera un plus para tener un conocimiento más a fondo de cada uno. Lo importante hoy es entregar un mensaje claro, que la recepción de los jugadores permita una rápida asimilación y de esa forma plasmarlo en nuestro juego.

Entréguenos un mensaje a la gente de San Vicente que sigue al club, que ha apoyado desde lejos y que ahora puede volver al estadio a apoyar.

No es fácil enviar un mensaje a la hinchada, ya que para el plantel son una parte fundamental, su apoyo en cancha alentando y en otra áreas generan un aporte que no es habitual en otras instituciones. Sabemos que la única manera de que una hinchada esté feliz es ver a su club ganar, lamentablemente los resultados que anteceden no son positivos. Trabajaremos para mejorar nuestro juego y de esa forma acrecentar las posibilidades de sumar, para eso debemos entregarnos por entero en lo que queda de torneo, se nos vienen fechas complejas, pero ya estamos trabajando para mejorar y afrontar los siguientes encuentros. Es fundamental que el plantel siga sintiendo ese apoyo incondicional de la hinchada para poder salir de este difícil momento.

Le deseamos todo el éxito en este nuevo proceso a César Bustamante al mando del equipo de General Velásquez y poder salvar de la incómoda posición en la que se encuentra el equipo de cara a la recta final del torneo de Segunda División.

ROBERTO MADARIAGA GUENTECURA

ACTUALIDAD DEPORTIVA/ DIARIO VI REGIÓN