General Velásquez perdió por goleada ante Rodelindo en San Vicente T.T.

Sin embargo, los dirigidos por Mauricio Riffo jugaron su peor partido en su vuelta al profesionalismo, pues los visitantes se encargaron de embocar 5 veces la pelota en el pórtico de los locales, situación que no ocurría desde el 2008, cuando Deportes Temuco no les propinaba 5 goles en el municipal (estadística de Twitter oficial del la institución tras la caída).

El partido comenzó con el pitazo del principal Gastón Philippe, quien no tuvo mayores inconvenientes, pues el partido se presento tranquilo para el árbitro, pero no para las bancas.

En el comienzo del partido fue el local quienes trataron de doblegar a los visitantes, sin embargo, en el primer tiempo, la cuenta terminó igualada 1-1 con anotaciones de Bastián Lecaros (20') para la visita y de Matías Pérez (23') en la escuadra verde.

Ya en el segundo tiempo las cosas fueron diametralmente distintas, pues los locales no encontraron nunca su posición en el terreno de juego y se vieron doblegados permanentemente por los Rodelindos y ampliaron sus cifras casi sin oposición del local quienes pasivamente vieron como la visita marcaba de a 5 en su visita a San Vicente.

El desnivel en favor de los metropolitanos se manifestó cuando Daniel Malhue (49'), el venezolano Geisel Rangel (64') y un doblete de Fabián Bustos (69' y 77') dejaron la cuenta 5-1. Felipe Durán anotó el segundo descuento en los 86 minutos.

De esta forma los locales finalizaron la primera rueda con caída frente a Rodelindo y a la espera del comienzo de la segunda rueda frente a su tradicional rival Colchagua en San Fernando en el arranque de la rueda de revanchas.

FICHA TÉCNICA

Hora: 15:00

Estadio: Municipal de San Vicente de Tagua Tagua

Árbitro: Gastón

General Velásquez (2): José Sanhueza; Esteban Cossio (65' Tomás Pino), Manuel Olea, Juan Abarca, Mario Segura; Matías Villablanca (55' Felipe Durán), Juan Pablo Carrasco, Patricio Troncoso, Michael Sandoval; Matías Pérez, Wladimir Muñoz. DT Mauricio Riffo

Rodelindo (5): Andro Martinic; Luis Felipe Salazar (75' Fernando Urzúa), Carlos Cisternas, Jorge Ampuero, Mirko Opazo; Diego Oyarzún Fuentes (75' Ángel Rojas Martínez), Israel Muñoz, Jorge Lagües, Carlos Morales (62' Geisel Rangel); Bastián Lecaros (62' Fabián Bustos), Daniel Malhue. DT Rodolfo Madrid

Goles: 0-1, 20' Bastián Lecaros; 1-1, 23' Matías Pérez; 1-2, 49' Daniel Malhue; 1-3, 64' Geisel Rangel; 1-4, 69' Fabián Bustos; 1-5, 77' Fabián Bustos; 2-5, 86' Felipe Durán.

Fotografía Sitio Oficial ANFP

ROBERTO MADARIAGA GUENTECRA

TVO/RADUIO CARAMELO/DIARIO VI REGION