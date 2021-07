René Ávila estratega que busca sacar a Colchagua de las últimas posiciones

Uno de los responsables de este giro es el nuevo director técnico de Colchagua, René Ávila, quien conoce la división y está trabajando arduamente para cambiar el rumbo del equipo.

¿Cómo ha sido el trabajo estas semanas?

“Han sido unas semanas muy provechosas para nuestro trabajo, más aún luego del triunfo en calidad de visitante frente a Deportes Iberia, donde pusimos en práctica lo trabajado y lo que se entrenó ante el puntero de la categoría en ese momento”

El técnico que es oriundo de Chillan inicio su trabajo con entrenador en la series menores de Everton de Viña del Mar, para luego seguir ese camino en Barnechea y llegar a ser técnico del primer equipo en varias fecha del torneo Loto y en gran parte de la campaña de Copa Chile, donde llegaron a semifinales, luego fue ayudante en los equipos de Melipilla e Iberia de Los Ángeles.

El estratega también realizó, como jugador, en series menores en Brasil, para llegar luego a Santiago Morning, también en Santa Cruz en la Tercera División y en Ovalle.

¿Cómo se dio la posibilidad de llegar a Colchagua?

“Tuve un llamado del presidente Jorge Salazar, donde sabía que habían otros técnicos interesados en el cargo, pero llegamos a un acuerdo, ya que siempre he realizado muy profesionalmente mi trabajo y he dejado una buena impresión en todos los clubes que he estado”.

¿Cómo encontró a Colchagua?

“Es un buen plantel, el cuerpo técnico anterior lo tenía bien trabajado en todos los aspectos, he analizado lo que yo quiero y por ahí puede faltar algún jugador, pero eso lo conversaremos con los dirigentes en el momento oportuno”.

¿El plantel es equilibrado?

“Me ha gustado la dinámica que tiene, también algunos jugadores jóvenes con mucha proyección, y jugadores con mucha experiencia como Octavio Pozo y Francisco Pizarro que dan un equilibrio al plantel, entre otros que conozco cuando eran cadetes como el portero Ogalde y Matías Pinto, pero estas trabajando en buscar nuestra dinámica”

¿Hay poco tiempo para trabajar, se necesitan resultados?

“Hay un buen plantel, ahora hay que ajustar ciertas piezas y el mecanismo que queremos tener por nuestra idea de juego, dependiendo del rival que enfrentemos será la forma de jugar, con una línea de cuatro defensas, siendo un equipo compacto, que le cueste a los rivales hacerle goles y con transiciones rápidas para llegar al arco rival”.

¿Llamó la atención en la conformación del plantel que varios jugadores llegaban con mucho tiempo sin jugar?

“No tengo mucho que decir, hay uno que otro que hay que ponerlo en forma, pero la mayoría está bien físicamente y dispuestos a sacar el equipo adelante”

¿Sabía de la historia de Colchagua?

“Si es un club con mucha tradición en el fútbol chileno, me acuerdo de los clásicos con Santa Cruz, alguna vez jugué, sigo la categoría ya que he trabajado en varios equipos, es una institución ordenada, donde se dan todas las condiciones para trabajar bien, siempre he tenido buenos comentarios por parte de los jugadores que ha jugado en el club”

¿Llegaran más jugadores al equipo?

“Estamos en el proceso de hacer un diagnóstico de lo que tenemos y así plasmar nuestra idea de juego, sólo ha llegado Carlos Gutiérrez un central que estuvo en Melipilla y el último año en Lautaro de Buin, luego veremos si necesitamos algún jugador más”.

¿Qué se le puede decir a los hinchas?

“Somos un cuerpo técnico joven, queremos esta oportunidad de trabajo, vamos a trabajar fuerte y firme para sacar el club adelante y Colchagua pueda salir de la posición que se encuentra, una vez logrado esto pensar paso a paso si podemos pelear algo importante este año”.

| Finalizó expresando el nuevo entrenador de Colchagua que la despidida de los hinchas el día domingo antes de jugar con Iberia fue una postal impresionante que ellos la ocupamos motivacionalmente con los jugadores ya que los hinchas demostraron que están con el club también en los malos momentos y que juntos saldrán de la incómoda posición que se encuentra en la tabla de posiciones. Este fin de semana Colchagua C.D. volverá a jugar en el torneo de la Segunda División Profesional enfrentando a San Antonio Unido a las 15:00 horas en el estadio municipal Jorge Silva Valenzuela. (RV).