Las complicaciones del fútbol rural en medio de la pandemia

No hizo falta mucho tiempo para ver que a todo el mundo no le afecta el Covid-19 de la misma manera, sobre todo en el mundo del deporte, específicamente en el planeta fútbol. El balompié profesional volvió casi a final de año para poder terminar el torneo y encontrar al campeón del torneo chileno.

No todas las aristas del fútbol han tenido la misma posibilidad de sobrevivir en medio del coronavirus, tanto por no tener ayuda de la ANFP o la posibilidad de tener partidos los sábados y domingos por la fase 1 o 2 del plan "Paso a Paso".

El fútbol amateur y rural no ha podido tener la oportunidad de volver a las canchas desde marzo del año 2020, la falta de recursos y la posibilidad de no poder mantener sus campos deportivos han deteriorado mucho más las posibilidades de volver, además de subsistir con rifas y partidos amistosos en fase 3 con capacidad para 25 personas.

"Yo creo que los más autorizados para opinar son los clubes dueños de cancha que han tenido que mantener sus campos deportivos sin recibir recursos, eso me imagino que es complicado pero nosotros que no tenemos cancha no ha sido complicado", dijo el Directivo de Lo Carreño, Luis González.

Aunque no todos los clubes han vivido las mismas situaciones, otros le ven el lado positivo pero con incertidumbre.

El Presidente de Las Rosas de Antivero, Juan Torres Fernández, señaló, "El paro por la pandemia nos sirvió para mejorar las condiciones del campo de juego, durante el invierno pasado. Cuando se levantaron las restricciones pudimos jugar algunas veces, siempre en fase 3, para recuperar algo de dinero tras la inversión del césped, pero ahora todo es incertidumbre".

Mientras no mejoren las condiciones sanitarias, no podrán volver a la actividad, es lo que tiene preocupado a dirigentes, jugadores y aficionados.