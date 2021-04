Juan Abarca: "Soy hincha y siempre fue mi sueño jugar en Velásquez"

Durante la semana anterior se conoció la incorporación del ex volante de Cobreloa e Iberia de los Ángeles y que ya estuviera en el equipo sanvicentano el 2018, Patricio Troncoso. Sin embargo, un rumor que comenzó a correr los últimos días se materializo a principio de semana cuando a través de las redes sociales del club se confirmó el arribo del multicampeón Juan Abarca Fuentes, quien cumple un viejo anhelo familiar de vestir la tricota sanvicentana.

El oriundo de San Vicente fue formado en Huachipato, ha tenido múltiples experiencias en el ámbito nacional como en el extranjero, donde destaca su paso por el Villarreal de España y el Atlante mexicano, también un exitoso paso por Universidad de Chile, ya que con los azules tuvo un 2011 glorioso, pues logró ambos torneos nacionales de ese año más la Copa Sudamericana, también levantó el trofeo "Esperanzas de Toulon" con la selección Chilena el 2009, teniendo una destacada participación en este certamen.

Conversamos con Juan Abarca sobre este nuevo desafió, ahora en la segunda división defendiendo los colores de General Velásquez.



¿Qué le motivo decidirse por General Velásquez para esta temporada, sabiendo que hubo acercamientos con equipos principalmente de la B interesados?

Lo que me motivó principalmente jugar en Velásquez este año, fue primero porque soy hincha del club y siempre fue mi sueño jugar por General Velásquez.. Me fui muy pequeño a Huachipato y siempre conversaba con mi hermano Felipe que quería jugar acá antes de retirarme pero quería llegar en buenas condiciones no en mi última etapa con lesiones, no te miento, no lo tenía planificado tan pronto más bien unos 2 años más, pero las cosas pasan por algo, se presentó la oportunidad, en un principio iba a continuar en la U. de Concepción pese a que llegamos a acuerdo tuvimos un problema que no pudimos concretar y se dió esta posibilidad de venir, aunque hubo algunos equipos de primera B y tres de segunda interesados, pero en segunda era muy difícil jugar en otro equipo que no fuera Velásquez siempre fue prioridad.



¿Qué ha aprendido de la experiencia del descenso, de ser campeón, seleccionado nacional, etc., que pueda ser útil pensando en su próximo desafío en GV?

En cada uno de los equipos de mi carrera he aprendido cosas buenas, también en todos hay cosas malas, por ejemplo la experiencia del descenso, el que vive el futbol a concho, el que lo ve más allá de un simple trabajo y lo ve con pasión la verdad que es bastante doloroso, hay un sufrimiento de todos familias, institución e hinchas que son los que más sufren, hay que poner todos los aprendizajes en virtud del equipo.



Por ser oriundo de la comuna ¿siempre estuvo en su proyecto vestir la camiseta de Velásquez en algún momento de tu carrera?

Si por ser de la comuna siempre estuvo en mi planificación y sueño jugar por General Velásquez, quise llegar en buenas condiciones física y futbolísticamente, se dio esta oportunidad y el destino dirá si es la mejor decisión, yo creo que si porque estaré en mi ciudad con mi familia y tengo mucho que devolver a la comuna en el tema de deportes y ojalá pueda retribuirlo este año jugando por el club y que formemos un buen grupo para lograr objetivos importantes.



Se está formando un buen grupo ¿Qué objetivos te planteas en lo personal y grupal para esta temporada?

Por lo que he visto en redes sociales a varios jugadores los conozco, el club los últimos años con poco ha armado buenos planteles y competitivos, esperamos que este año también para eso el técnico Riffo está armando el plantel fuerte para estar en la parte alta y pelear por el objetivo y tener hambre de ir por el ascenso, un objetivo del plantel, los dirigentes y de los hinchas que apoyan día a día, si bien ahora no se puede ir al estadio pero sabemos que hay están. Lo importante es armar un buen grupo, un grupo sano, que se deje entrenar por el técnico, que absorba las ideas técnicas y tácticas del entrenador y nosotros trabajar para estar a la altura de los que se necesita para alcanzar los objetivos. Tenemos que hacer una buena preparación y fin de semana a fin de semana ir dando pasitos para lograr cosas importante. Más que palabras debemos demostrarlo en la cancha y para eso está mi compromiso de trabajar y entregar lo mejor de mi aportando con mi granito de arena para contribuir y lograr las metas que todos anhelamos.



ROBERTO MADARIAGA GUENTECURA

RADIO CARAMELO/TVO SANVICENTE/DIARIO VI REGION