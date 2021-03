Natalia "Cata" Escobar y sus desafíos en el surf: "Me gustaría ser una referente para las niñas"

Hoy, al igual que muchos deportistas, "Cata" ha enfrentado las dificultades de la pandemia, cierre de playas, falta de recursos, a lo que se le agrega brecha de género en los premios del deporte, asegura la deportista "En mi situación surfeando, la diferencia entre mujeres y hombres es demasiado. No puede ser que una mujer que gasta la misma plata y que está haciendo el mismo esfuerzo que un hombre, gane un tercio de lo que gana un hombre. En lo personal, he llegado a ganar $200 mil en un campeonato nacional, donde un hombre gana $600 mil. No puede ser que hagamos el mismo esfuerzo, que gastemos la misma plata y nos den un tercio de lo que ganan ellos", subraya y llama a que se nivele en ese aspecto.

"ME GUSTARÍA SER UNA REFERENTE PARA LAS NIÑAS"

De acuerdo a la encuesta "Igualdad de género en el deporte: el desafío de fomentar la autoestima y el liderazgo en las niñas" de ONU Mujeres y Adimark, 7 de cada 10 niñas no cuenta con un referente deportivo; mientras que 7 de cada 10 niños sí lo tiene. En esta línea, el 87% corresponde a referentes masculinos, especialmente futbolistas, brecha que Cata quiere derribar y para eso se prepara con intensas jornadas de entrenamiento acompañada de su coach Reinaldo "Chacha" Ibarra.

"Me gustaría ser una referente para todas las niñas que vienen surfeando, porque siento que en Chile falta mucho el empoderamiento femenino, el power que hay que ponerle para surfear. Me gustaría ser un referente como para mí son Lorena Fica y Jessica Anderson. Jessica era mi ídola cuando era pequeña y ahora estar compitiendo con ella de par a par es un gran logro", asegura.

Con todas las metas deportivas que ha conseguido gracias a su perseverancia, Natalia Escobar cuenta con una importa para dar con seguridad cada uno de sus pasos y está convencida que va por el camino correcto "Creo que voy más allá, ya he podido romper varias cadenas donde me he sentido súper segura conmigo misma y he podido sacar el power femenino y lo he demostrado acá (Pichilemu) y en todo Chile, que me ha ido súper bien al poder estar corriendo a la par de cualquier surfista de otro nivel".

Y es que la pichilemina no se equivocó al optar por el deporte acuático para su futuro, ya que a sus 21 años ha conquistado grandes triunfos: es parte de la selección Chilena de Surf, Campeona Nacional en el 2017 en las categorías Junior y Open damas. En 2018 obtuvo el 3° lugar en los torneos Peñascal open Perú y Pichilemu Women´s Pro. En la actualidad está en el 3º lugar del Ranking ALAS de la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales.

EN BUSCA DE UN APOYO ECÓNOMICO

A pesar de sus logros deportivos y sus ganas de salir adelante, si bien, Cata cuenta con el apoyo incondicional de sus padres, asegura que le hace falta una ayuda económica permanente para entrenar y asistir sin preocupaciones a campeonatos de su serie. "Me hace falta un apoyo monetario, ya que no tengo ningún auspiciador, solo tengo el apoyo de mis papás que han sido geniales; pero necesito un apoyo en dinero, ya que tengo que comprarme implementación, pagar mi entrenador, poder tener viajes para entrenar en otras olas", comenta la deportista.

Y es que una de sus metas es obtener el pódium en los XIX Juegos Panamericanos que se realizarán el 2023 en Santiago, para lo cual su plan es vivir por un tiempo en Reñaca para prepararse en olas imperfectas.

Cata no para y actualmente se prepara con todas sus energías para lograr metas a corto plazo, entre ellas "Recuperar la corona como campeona nacional en Chile y quedar Top 4 en el circuito ALAS, ganar el Pichilemu Women's Pro, donde una vez tuve la oportunidad de quedar tercera, el mejor resultado que ha tenido Chile en estos momentos", asegura Escobar.

Natalia es la menor de cuatro hermanos que ha sacado adelante Claudia Díaz, dirigente vecinal de Pichilemu por más de 30 años. Su madre cada día se las ingenia para generar recursos con un kiosko en su casa "Yo era vendedora ambulante, vendía ensaladas, mermeladas para poder ayudarla, y se me ocurrió vender comida rápida al paso, completitos, empanadas para poder ayudarla porque necesita fondos para salir a representar a Chile; aunque el gobierno de repente la ayuda, nunca está de más un apoyo porque en estos momentos no tiene ningún auspicio, solamente con el apoyo mío", dice su madre.

Y buscando alguna otra manera de apoyar a su hija, el año pasado Claudia llegó hasta las oficinas de Prodemu, fundación que preside la Primera Dama Cecilia Morel donde le ofrecieron finalizar sus estudios secundarios a través del programa Cumpliendo un Sueño "Me acerqué a las oficinas de Prodemu para ver si había algún proyecto para mi negocio y me enteré que habían unos cursos para sacar 4º medio y los tomé. Para mi es una meta inmensa, porque los estudios me ha ayudado a seguir apoyando a mi hija y la gente como dirigente social".

Si bien, Claudia se esmera en apoyar a su hija, reconoce que a Cata le apremia una ayuda económica estable para representar a la región y el país en el deporte acuático "Lo ideal sería un buen auspiciador porque mi flaca se lo merece, ella ha salido muchas veces a representar a Chile. Hemos tenido que vender hasta sus tablas viejas para poder ayudarla, porque con lo que uno le da no alcanza, pero ahora que tengo mi 4º medio me da mucho más fuerza para seguir luchando y ayudarla que salga a representar a Chile".

Luego de conocer la historia de Claudia, PRODEMU contactó a Cata por ser un ejemplo e inspiración para niñas y mujeres del país. "Es una joven empoderada que conoce sus capacidades y que quiere llegar lejos. En PRODEMU creemos en el deporte como herramienta para el empoderamiento, ya que entrega valores como la superación, la confianza en sí mismo, disciplina, fuerza y perseverancia que son necesarios para que las mujeres conquistemos todos los espacios de la sociedad. Como PRODEMU queremos que el deporte femenino tenga igualdad de acceso al financiamiento, a la cobertura mediática y que se visibilicen a las referentes deportivas", apuntó la directora Nacional de PRODEMU, Paola Diez.

En tanto, la directora Regional de Prodemu, Nessy Moratelli destacó que "Claudia participó en Cumpliendo un Sueño donde logró sacar su 4º medio para poder apoyar a su hija en el surf donde nos hemos dado cuenta la gran diferencia de género que existe entre hombres y mujeres", expuso.

Moratelli hizo un llamado a quienes quieran auspiciar a Cata Escobar "Porque ella es una mujer empoderada y con ganas de querer triunfar en la vida, por lo que los llamo a que auspiciemos esta gran deportista de nuestra región para que pueda lograr sus metas".

Actualmente, Natalia es parte de Promesas Chile en la categoría juveniles, que agrupa a surfistas destacados de Pichilemu a quienes entrena el coach del IND, Reinaldo "Chacha" Ibarra "Estamos trabajando con miras al 2023, para eso hacemos un plan de entrenamiento para estar en constantes competencias y el ritmo de nivel alto", agrega "la estoy acompañando a futuro para sacar un pódium en los Panamericanos 2023, ojalá clasificar para los juegos olímpicos en Tahití 2024".

Si bien, su entrenador asegura que la deportista tiene potencial, reconoce que la falta de apoyo económico es una traba "Ella no tiene ningún auspiciador que le esté apoyando a esas metas, solamente Promesas Chile y tiene otras marcas que la apoyan un poco con su equipamiento y accesorios, pero no tiene un apoyo grande hasta el momento para potenciar más su carrera".