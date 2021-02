Gimnasios podrán funcionar a partir de la fase 2 del Plan Paso a Paso

En este contexto, el ministro Palacios destacó la autorización otorgada por el Ministerio de Salud, dado el impacto que tiene esta medida en materia de empleo. “Quiero agradecer al Ministerio de Salud que siempre nos apoya para ir avanzando en un objetivo común. El rubro incluye aproximadamente a dos mil gimnasios en todo el país. Representa 15.000 puestos de trabajo directo y 30.000 puestos de trabajo indirecto. Estamos hablando de 45.000 fuentes laborales que han estado en condiciones extraordinariamente difíciles este año”.

INICIO DE LA MEDIDA Y AFOROS

De esta forma, a partir del miércoles 24 de febrero, los recintos cerrados de las comunas que estén en etapa de Transición podrán abrir sus puertas en la medida que en las salas de actividades dirigidas se permita el ingreso máximo de 5 personas, y que, en la sala de máquinas, se respete el aforo máximo de una persona cada ocho metros cuadrados. El distanciamiento mínimo entre deportistas seguirá siendo, a todo evento, de dos metros.

Para los espacios exteriores de los gimnasios en etapa de Transición, en tanto, la normativa permitirá concentrar un máximo de diez personas y sin superar la presencia de una persona cada 8 metros cuadrados respecto del espacio disponible.

La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, comentó que, “todos los emprendedores, los dueños de recintos deportivos como son los gimnasios, han puesto todo lo que ha señalado la autoridad sanitaria para poder seguir avanzando, en este caso en comunas que estén en fase 2. Pero si los deportistas no se cuidan, no son responsables, la verdad es que es muy difícil todos los esfuerzos que se puedan hacer si no está esa responsabilidad personal. El llamado es a seguir cuidándose para que juntos podamos continuar abriendo nuevos espacios”.

¿CÓMO FUNCIONARÁN LOS GIMNASIOS EN FASE 3?

En la etapa de Preparación (paso 3), las actividades físicas en lugares abiertos se podrán realizar con un aforo de una persona cada 6 metros cuadrados. En lugares cerrados, las clases dirigidas, se podrán dictar con un máximo de 8 personas por sala y en las salas de máquinas, se permitirá una persona por cada 6 metros cuadrados.

REACCIONES A NIVEL REGIONAL

El Seremi del Deporte, Diego Ramírez, subraya que la medida, “llega en un momento oportuno, sabemos de los problemas que han tenido, no solo los propietarios de gimnasios, sino también, las mismas personas, que producto de la pandemia han visto disminuida su carga de ejercicios, lo que trae consigo efectos secundarios a nivel corporal y sicológicos”.

Para concluir, el Seremi del Economía, Félix Ortiz, indica que el deporte, “es uno de los pilares de la vida saludable, por eso esta reapertura de gimnasios, es una importante noticia para las personas que disfrutan la actividad física”.