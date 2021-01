Gabriel Schamberger asumirá como entrenador de Tinguiririca San Fernando

El torneo que comenzaría en marzo próximo está elaborando todas las medidas necesarias por la pandemia para volver a la competición, estás ya se está viendo en la competencia de la Copa Chile de la Liga Nacional.

El estratega argentino en conversación con el Diario Sexta Región señaló que "Estamos solo a detalles de llegar al club, creemos que haremos un buen trabajo para llevar a TSF de vuelta a la Liga Nacional".



¿Cómo se da esta llegada?

"Luego de contactos con gente de San Fernando y Marcelo Pérez establecimos los lineamientos para incorporarnos al club, faltando sólo unos pequeños detalles para llegar a la ciudad producto de la pandemia".

¿Competir en Segunda División es un nuevo desafío?

"No sé si llamarlo desafío nuevo, siempre donde he estado mi trabajo es muy profesional, sea la división que sea, son torneos diferentes pero tienen complejidad de igual manera, pero con objetivos claros".

¿Con la pandemia será un torneo diferente sin público en las graderías?

"Si eso está claro tendremos que acomodarnos a las nuevas exigencias por la pandemia y cumpliremos las normas exigidas"

¿El club tiene títulos importantes, ahora se quiere volver a la LNB?

"Si son todas situaciones importantes en la historia del club, yo cuando voy a un equipo lo único que prometo es trabajo, dándole seriedad al proyecto y tratar de alcanzar objetivos a corto plazo y dejar al equipo en la mejor posición posible"

Sobre los jugadores a llegar señaló que están trabajando con los dirigentes, se han barajado algunos nombres, pero esto se comunicará en su momento.

El técnico argentino llegaría los primeros días de febrero para comenzar el trabajo para un torneo, que en primera instancia, se iniciaría la última semana de marzo.

Gabriel Schamberger llama a la hinchada a seguir apoyando al club y que estén comprometidos en el trabajo que realizarán para, juntos, lograr los objetivos planteados.

Por su parte, el gerente del club sanfernandino Andrés Moreno manifestó que "Queremos volver a dar alegrías deportivas a la comuna de San Fernando y la región, para eso armaremos un elenco competitivo para poder volver a la Liga Nacional el año 2022".

Dijo también que "Es un anhelo que tienen un grupo de dirigentes desde hace mucho tiempo, nos hemos reunido como socios de la Liga y ya estamos de nuevo partiendo en la Segunda División que comenzaría en marzo, con tiempos acotados para armar un plantel que nos represente en esta competencia".

"Ya tenemos entrenador, aunque hay unos detalles que lo solucionaremos pronto, y también estamos trabajando en la conformación del plantel de jugadores, pero será un lujo tener este técnico a cargo del equipo de baloncesto".

En lo administrativo el gerente dijo que esperaba no cometer errores del pasado, en especial en lo económico, ya que el club gastará los dineros que tenga y no se saldrán del presupuesto, "Queremos una institución fuerte en todo sentido, tendremos una sede para el contacto con hinchas y socios, equilibrado en lo económico y que en lo deportivo compita para lograr objetivos".



¿Con la pandemia no será igual?

"Si la pandemia cambió las cosas, no tendremos público y en la generación de ingresos será clave el apoyo de empresas e instituciones, lo más posible que se transmita por streaming con un costo de acceso como entrada, pero las empresas será, sin dudas el ingreso vital para realizar un buen regreso".



¿Cuáles son los objetivos del club?

"Lo primero recuperar al club como una institución sólida, queremos volver al Gimnasio Maristas, donde se tiene una linda historia, también queremos tener un buen nexo con la municipalidad, ya que el club es importante para la ciudad".

Finalizó expresando el dirigente de TSF que ellos necesitan como nunca el apoyo de la gente, los socios e hinchas y también, la empresa privada para lograr avanzar juntos y sacar adelante este proyecto que será de todos.

Recordemos que Tinguiririca San Fernando es un club deportivo básquetbol de Chile, que jugaba en la Liga Nacional, la más alta categoría del básquetbol chileno. No obstante, su ingreso en la alta competencia tuvo lugar en 2012, como un club invitado a la Dimayor. Luego del receso iniciado por ésta en el año 2013 el club se unió a la Liga Nacional, donde jugó desde la temporada 2013-14.

La historia de TSF en torneos nacionales dice que fue Campeón Liga Nacional de Básquetbol de Chile: 2013-14, Campeón LIDEBA 2014 y Campeón Libcentro 2015 y Sub Campeón de la Copa Chile disputada en Puerto Varas en 2015.