Segunda División: las mujeres detrás del fútbol

Desde hace un par de años hemos visto como las mujeres se han ido posicionando con más fuerza en una actividad restringida casi exclusivamente a hombres a lo largo de más de un siglo de historia, primero con la generación dorada, no solo de hombres que consiguió 2 Copas América consecutivas, sino con la Selección Femenina comandada por Christianne Endler, la figura más emblemática de esta generación de mujeres que nos hizo ilusionar con lo más alto del fútbol mundial. Muchos dirán que esta selección femenina no ganó ningún título, pero sí lo hizo, quizás no reflejado en una copa o medallas, sino más bien en una mentalidad que hoy nos da frutos, en la cual cada vez es más común ver mujeres ocupando puestos que, tradicionalmente, eran destinado sólo a hombres, hoy vemos mujeres en los cuerpos técnicos de varios equipos, árbitros, pasapelotas, periodistas y dirigentes que le dan vida a cada fecha del futbol chileno.

Buscando en esta nueva realidad de nuestro fútbol nos encontramos con dos mujeres que semana a semana han ido consolidando su función detrás de cada partido, de cada fecha en que sus clubes han tenido que salir a la cancha y que cada detalle pasa por sus manos. Es así como llegamos a 2 equipos en la segunda división y, precisamente, los 2 equipos de nuestra región que son los pioneros en derivar la responsabilidad organizativa en ellas, las coordinadoras de General Velásquez de San Vicente de Tagua Tagua y Colchagua C.D. de San Fernando.

Conversamos con Virginia Trujillo y Constanza Núñez sobre su experiencia y proyecciones en este difícil pero apasionante mundo del fútbol y su organización.

¿Cómo nace su gusto por el fútbol?

Virginia Trujillo : "Nace de pequeña, más que por el fútbol es por el deporte en general, salía con mis hermanos a verlos jugar y así me fue gustando y cada día me apasiona más.

Constanza Núñez : "Principalmente por mis abuelos, ellos eran deportistas y en especial con mi abuelo pasábamos tardes enteras viendo fútbol, lo pasábamos genial".

¿Cómo se ha sentido en un mundo tradicionalmente de hombres (dirigentes deportivos)?

Virginia Troncoso.: "En lo personal me he sentido bien, es un mundo rudo, pesado, machista, no todas pueden estar aquí, porque no a todas les gusta el fútbol, pero cuando tienes conocimientos y sabes lo que haces pero sobre todo te gusta, no es difícil. Si debes tener un carácter fuerte para poder trabajar en este rubro.... no es fácil para nada".

Constanza Núñez : "Al principio no fue fácil pero con el tiempo me he ganado el espacio, mis compañeros de labores me respetan mucho y ha sido una tremenda experiencia".

¿Qué es lo más difícil de este trabajo en el fútbol?

Virginia Trujillo : "Lo más difícil es poder contra el machismo, sabemos que siempre ha sido un mundo de hombres y que el vernos a nosotras les causa impacto saber y ver que una mujer está coordinando un encuentro deportivo y que te vean trabajando sin mayor inconvenientes, entre hombres".

Constanza Núñez : "Creo que lo más difícil es demostrar que también eres capaz de realizar las mismas labores que los hombres, no se trata de hacerlo mejor, sólo que en ocasiones somos más detallista y eso es un plus para desarrollar nuestro trabajo".

¿Qué siente que cada vez más mujeres se empoderen en el mundo del fútbol (futbolistas, árbitros, dirigentes, etc.)?

Virginia Trujillo : "Siento un tremendo orgullo. Es admirable que cada vez más mujeres estén entrando en este mundo ya sea como árbitro, jugadoras, dirigentes, estamos avanzando cada vez más".

Constanza Núñez : "Me llena de orgullo, esta temporada tuve el honor de conocer a la Arbitra María Belén Carvajal y realmente es buenísima, años atrás jamás nos hubiéramos imaginado ver a una mujer desarrollándose en esta área, otro ejemplo es Virginia Trujillo coordinadora del club General Velásquez, es una tremenda mujer y admiro mucho su trabajo, al ser de la zona nos hemos apoyado mutuamente en las diversas labores que conlleva el fútbol".

¿Qué ha sido lo más complicado en este año de pandemia llevar adelante en su club?

Virginia Trujillo : "Lo más difícil ha sido la parte económica, al no recibir ninguna aporte por parte de ANFP debemos costear todos los gastos con cooperaciones y del bolsillo propio y este año el más complicado, más aún cuando debes cumplir con tantos protocolos para evitar contagios y al no tener público no tienes ingresos, pero debemos priorizar la salud por sobre todas las cosas".

Constanza Núñez : "No solo para Colchagua sino que para todos los equipos el ítem protocolos ha sido un tema, tuvimos que aprender cosas nuevas en tiempo récord, transmitirlas y lograr que todos entendieran las nuevas exigencias, fue difícil pero finalmente se logro".

Dos mujeres que se han ido abriendo camino en el mundo de la dirigencia deportiva, dos mujeres de nuestra región que durante este año han llevado los hilos organizativos de las 2 instituciones que nos representan en el fútbol de la Segunda División.

Por un lado, Virginia Trujillo, directora del Club Deportivo General Velásquez desde el año 2003 pero que en la actualidad ha tomado mayor protagonismo y es la cara visible de una institución con más de un siglo de historia en el fútbol chileno y que junto a sus hijos agradece esta oportunidad de desarrollo en este hermoso deporte, asimismo "Agradecer a Constanza, coordinadora de Colchagua por su apoyo y ayuda incondicional en este proceso, con quién he formado una gran dupla de ayuda mutua, es una gran mujer, también a quienes me han apoyado en cada momento y han estado ahí para salir adelante en este proceso de aprendizaje y desarrollo".

Y por su parte Constanza Núñez quien de la mano de la dirigencia de Colchagua C.D. agradece a su madre "Por estar con ella en cada paso, siempre ha sido mi ejemplo a seguir, a Alejandro, el que me apoya en absolutamente todo y con el cuál compartimos la misma pasión por Colchagua, a mi suegra que es una tremenda mujer y siempre tiene la palabra precisa para cada momento. También, quiero agradecer a Yimy Fuenzalida, el vio potencial en mí y me invitó a trabajar en el club en el área comunicaciones, específicamente en el Fútbol Joven. A de mis jefes Jorge y Alexis Salazar, gracias por abrirme las puertas de Colchagua y permitirme desarrollarme profesionalmente en la institución hasta la actualidad. Gracias a los hinchas, esos que jamás abandonan, GRANDE COLCHAGUA Y TODA SU GENTE".

El fútbol cambió, el mundo cambió y hoy tenemos que comprender esta nueva realidad que todos compartimos y donde no hay diferencias ni capacidades, todos somos parte de este mundo que nos ofrece día a día nuevos desafíos en los que General Velásquez y Colchagua C.D. ya son parte y de la cual todos queremos lo mejor para nuestro fútbol regional y para nuestros clubes. #VamosVelasquez #VamosColchagua.

ROBERTO MADARIAGA GUENTECURA

RADIO CARAMELO/DIARIO VI REGION/ TVO SAN VICENTE