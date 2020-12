Amargo empate de General Velásquez frente al colista

Ambos equipos llegaban necesitados de puntos, pues los locales llegaban últimos y con intenciones de sumar para acercarse al penúltimo en la tabla, por su parte los verdes de San Vicente viajaron hasta el Fiscal de Talca envalentonados por su victoria del sábado frente a Deportes Colina en calidad de visitante.

El partido comenzó favorable a los albirrojos, pero ese ímpetu fue rápidamente controlado por los dirigidos de Cesar Bustamante y a los 19 minutos Cristian Valenzuela con un disparo cruzado decretaba el 1 a 0. El resto del primer tiempo fue ampliamente superior el visitante y pudo alargar las cifras, aunque el “Depo” tuvo un tiro en el travesaño que desvío sutilmente el portero Miranda.

En el complemento movieron sus piezas los dt´s y el partido no cambio mucho en el desarrollo, con un Velásquez tranquilo ganando el compromiso hasta el minuto 46 del complemento, en donde luego de una pelota en el área que no se pudo despejar de media vuelta Héctor Muñoz decretó el empate que en palabras de Cesar Bustamante en conversación con Actualidad Deportiva de Radio Caramelo, lo catalogó como “amargo ya que iban por los tres puntos y el empate no estaba en los planes de la visita a Talca”.

Rápidamente deberán dar vuelta la página y enfrentar este domingo a las 10 de la mañana a Deportes Concepción como local en el Parque Estadio El Teniente.

FICHA DEL PARTIDO

Arbitro: Jorge Osses

Estadio: Fiscal de Talca

DEPORTES LINARES (1): David Pérez, German Martínez, Bastián Iribarra, Alberto Hernández, Kurt Zimmerman, Mauricio Iturra, Luis Oyarzo, Lucas Mondaca, Josué Ovalle, Nicolas Barrera, Aron Araya (Ingresaron: Hugo Pontillo, Cristian Dubó, Carlos Ahumada, Héctor Muñoz) DT: Luis Pérez.

GENERAL VELASQUEZ (1): Eduardo Miranda, Manuel Olea, Ramiro Gálvez, Kevin Serrano, Diego Salas, Juan Pablo Carrasco, Cristian Collao, Cristian Valenzuela, Matías Villablanca, Diego Carrasco, Jhon Alegría. (Ingresaron: Mario Erpel, Michael Sandoval, Sebastián Molina) DT: Cesar Bustamante.

GOLES: 0 – 1 Cristian Valenzuela; 1 – 1 Héctor Muñoz.

ROBERTO MADARIAGA GUENTECURA

RADIO CARAMELO/TVO SANVICENTE/DIARIO VI REGION