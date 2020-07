Milton Alegre, refuerzo de Colchagua CD: "Sería un honor hacer historia con el club y llevarlo a Primera B"

Terminada la temporada 2019 en Fernández Vial, y tras decidir dejar al equipo dueño de su pase, Milton Alegre recala en el cuadro dirigido por René Curaz con la convicción de que puede lograr grandes cosas en el club. Una de sus metas es consagrarse tanto individual como colectivamente, y no oculta su deseo de llevar a punta de sus goles y trabajo grupal a Colchagua a lo más alto de la tabla esta temporada, logrando llevarse el premio mayor: el asenso a la Primera División B de nuestro fútbol nacional.

-Supongo que ya estás ansioso porque se retome el fútbol...

Sí, la verdad es que sí. Igual, no soy solo yo, es la mayoría y no solo los jugadores, sino que también la gente. Cada ciudad debe estar pendiente de cuando se retoma esto.

-¿Cómo ve el nivel en la Segunda División para este torneo?

Hay un par de clubes que la verdad se armaron bastante bien. Vial, Lautaro, Cauquenes, todos tienen buenos nombres. Todo va a estar muy apretado y competitivo por que se vienen una seguidilla de partidos importantes. Yo creo que el que este mejor física y mentalmente va a sacar la tarea delante de muy buena forma.

-¿Cuál crees que es tu mayor virtud deportiva?

Difícil pregunta, quizás un poco la experiencia que tengo en la división. Hace bastante tiempo que estoy acá y eso le puede jugar a favor al equipo. Más allá de eso, yo me siento un jugador igual a los otros.

-¿Cómo has sobre llevado la pandemia y el poder compatibilizarla con tu trabajo?

Yo me vine a préstamo de Melipilla y con ellos estábamos entrenando por Zoom. La verdad es que era muy estresante por que no se puede entrenar bien, era difícil adaptarse a los espacios más pequeños. Ahora, que volvimos a las canchas, la verdad es que no pensé que iba a extrañar tanto el entrenar en una cancha y como dicen por ahí, hasta que lo pierdes no sabes cuanto vale. En este tema, la ausencia de los entrenamientos me hizo valorarlos mucho más.

-¿Por qué aceptaste venir a Colchagua?

La verdad es que es segunda o tercera vez que trataban de traerme y por distintos motivos nunca se pudo concretar, hasta ahora. Me dijeron que el club era muy ordenado, muy metidos en sus proyectos y ahora que lo vivo me doy cuenta. Este es un desafío muy lindo para mi por que es un club que tiene historia. Para mi sería un honor hacer historia con el club y llevarlo a primera división.

-¿Cuáles son los objetivos personales y grupales?

En lo personal, intentar concretar la mayor cantidad de goles posibles y tratar de dejar el club en lo más alto. Quiero ascender con Colchagua. En lo grupal, tratar de siempre empujar al equipo para adelante, si alguien está mal tratar de apoyarlo. Sé que los más chicos se apoyan en los grandes y en los que tenemos más experiencia, por eso hay que tratar de acompañarlos y mostrarles que estamos con ellos. Si algo no sale a la primera, seguimos intentando hasta lograrlo porque siempre se puede volver a comenzar.

-Milton ¿Cómo te describirías dentro del campo de juego?

Nunca he podido responder muy bien esa pregunta, pero mi cualidad puede ser que me muevo bien en el campo, trato de crearme espacios para que mis compañeros me puedan dar pases más limpios, marcar diagonales y creo tener un buen juego aéreo... la verdad no me sé describir muy bien (risas).

-Finalmente, un mensaje para toda la gente que espera con muchas ganas el retorno de Colchagua al campo de juego.

Lo principal es tener tranquilidad, ante todo, tratar de que no nos juegue en contra la ansiedad. Todos queremos lograr el objetivo de ascender con Colchagua y consagrarnos. A la gente, le pido que a pesar de que quizás no puedan ir al estadio nos apoyen de todas maneras. Nosotros día a día nos vamos a romper el lomo para lograr nuestra meta y a fin de año abrazarnos por haber logrado consagrarnos campeones.-

Por Camila González Villarroel

Encargada de comunicaciones Colchagua CD