Leonardo Figueroa, portero de Colchagua CD: "De mi verán mucho compromiso, trabajo y respeto por el club"

Con 30 años y variada trayectoria por clubes de nuestro fútbol nacional, Leonardo Figueroa ha sabido destacar por sus aptitudes dentro de la cancha. Campeón de Copa Chile en dos oportunidades y con diferentes participaciones en Copa Sudamericana destacan en su curriculum de éxitos, los que quiere repetir, esta vez vistiendo la camiseta de los "Herraduros" al más puro estilo de Gianluigi Buffon, su ejemplo a seguir.

-Algo que siempre llama la atención es conocer si desde siempre elegiste ser portero o tuviste algunos coqueteos con otras posiciones.

La verdad, siempre me gustó el puesto y nunca pensé jugar en otra posición, pero si en mi club de barrio jugué un par de veces de delantero, pero era más que nada por diversión.

-Tienes trayectoria en varios clubes, con los que disputaste torneos internacionales y ganaste una Copa Chile.

Sí, me ha tocado estar en varios clubes del fútbol chileno y en uno de ellos pude jugar un partido internacional. Creo que ha sido lo más importante en mi carrera. En Universidad de Concepción participé en muchas ediciones de Copa Chile y estuve en el plantel que el 2009 la ganó, pero en ese momento era juvenil. En 2015, tuve una participación más directa ya que jugué cuatro partidos y fuimos campeones nuevamente.



-¿Qué portero es tu ejemplo? ¿Cuál es tú estilo en cancha?

A nivel mundial siempre me gustó Buffon por lo sobrio que es para jugar. A nivel nacional, uno siempre tiene como referente a Claudio Bravo, pero son muchos los arqueros que podría nombrar, cada uno tiene cualidades distintas. En cuanto a mi estilo de juego, trato de ser un arquero sobrio, de estar siempre bien posicionado en la cancha y ser un apoyo para mis compañeros.

-¿Cuál es la fortaleza de Leo Figueroa?

Una fortaleza que para mi es importante es que siempre me mantengo hablándoles a mis defensas para que estén atentos a los ataques. Otra, es el poder ser un compañero más, logrando entregarles opciones de pase a mis compañeros ubicándome bien en la cancha.

-Me imagino que estás ansioso por disputar un partido, pues no entras a una cancha desde octubre del 2019...

Sí, mi último partido fue en octubre del año pasado jugando por San Luis y uno siempre quiere estar en la cancha, pero por los motivos del estallido social y ahora la pandemia se ha dilatado mucho el comienzo de campeonato. La verdad es que ganas hay de sobra, yo disfruto mucho estando dentro de una cancha de fútbol y jugar este deporte.

-¿Cómo has sobrellevado la cuarentena y tus entrenamientos bajo este régimen?

En el día a a día es difícil ya que ahora uno no sabe qué hacer. Con mi pareja nos hemos visto todo tipo de series y películas para no estar aburridos en casa, cuando necesitamos vamos al supermercado o sacamos a pasear a nuestro perro por que más no se puede hacer, tenemos que cuidarnos entre todos. Lo que se me ha hecho difícil, es el no poder ver a mis hijos porque ellos viven en Concepción con la mamá y por toda la pandemia es muy complicado que viajen a verme, pero es lo correcto. Por ahora, nos toca extrañarnos para cuidarnos y cuando ya pasé todo esto podré verlos y abrazarlos. En cuanto a mis entrenamientos, todos los días hago los trabajos que se me indicaron para mejorar la forma física. Acá en mi edificio tengo un gym que pude ocupar y me sirvió mucho.

-¿Cuál es la meta personal y colectiva a cumplir en Colchagua?

Mi meta personal es hacer un buen campeonato de la mano de mis compañeros. Como equipo, queremos cumplir nuestro objetivo principal que es subir de división.

-De ti ¿Qué verán los hinchas en cancha?

De mi podrán ver mucho compromiso, mucho trabajo y por sobre todo gran respeto al club y a mis compañeros.-

Por Camila González Villarroel

Encargada de Comunicaciones Colchagua CD