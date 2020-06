Octavio Pozo, capitán de Colchagua Club de Deportes: “Queremos ser protagonistas, ascender y hacer historia con el club”

De exitosos pasos en diferentes equipos de nuestro fútbol, Octavio Pozo, actual capitán de Colchagua cuenta los días para poder reencontrarse dentro de una cancha con sus compañeros. Y como dicen, el fútbol es el deporte rey, y él lo sabe desde dentro. La pasión por este deporte lo ha llevado a vivir junto a su familia en diferentes destinos. Pero la entereza lo acompaña y es así como se prepara para doblegar el Covid-19 y así volver pronto a uno de los lugares que más feliz lo hacen: una cancha de fútbol.

-¿A qué edad comenzaste a jugar al fútbol?

Empecé a los 10 años en Colo Colo, ahí estuve hasta los 18 años. Mi último año juvenil fue en Audax Italiano, donde hice mi debut como futbolista profesional.

-Luego del debut en Audax Italiano, partes al extranjero ¿Cómo fue esa experiencia?

Después de debutar en Audax, se me dio la oportunidad de ir a jugar a Indonesia gracias a la gestión que me hizo Claudio Borghi. Fue una muy linda experiencia, la verdad solo te puedo decir que aprendí cosas muy importantes que hasta el día de hoy le transmito a mis compañeros para que le tomen el peso a la carrera de futbolista. Fue muy lindo haber jugado ahí, logré vestir la camiseta de cuatro equipos y llegando a conseguir tres ascensos con ellos.

-Y este 2020, decidiste vestir la camiseta de Colchagua ¿Por qué?

La verdad es que tomé esta decisión por varios factores. Me llamaron de acá y la oferta con sus objetivos eran bastantes interesantes. Se dieron las negociaciones y al conversarlo con mi familia decidimos venirnos a vivir a San Fernando para que yo pudiera jugar en Colchagua. Yo venía hace tiempo siguiendo esta categoría, hay jugadores interesantes y con gran trayectoria que han elegido jugar acá. Se ve muy buen juego y por lo mismo no hay que mirar en menos la segunda profesional.

- ¿Cómo has sobrellevado la cuarentena y entrenar bajo ésta?

Es complejo todo, no poder hacer tu vida cotidiana, no poder entrenar con tus compañeros es difícil. He tratado de sobrellevarlo bien, estando en casa con mi familia, pero hay situaciones que ya te aburren. Hay que tener paciencia y cuidarse para que esto de una vez se termine. Para seguir en ritmo, tenemos entrenamientos cuatro veces por semana vía Zoom y supervisados por los profes, pero siempre esperando volver pronto por que la verdad es que se extraña harto, pero nos estamos preparando para retomar con buen estado físico los entrenamientos con los compañeros.

-Octavio algo que se repite a nivel mundial es que el fútbol se está retomando sin hinchadas ¿Cómo será esa experiencia?

Ese es un tema complicado porque tu estás acostumbrado a jugar con gente, con harto público, pero están siendo las condiciones para comenzar o retomar campeonatos. Yo creo que se sentirá un silencio total. El otro día escuchaba Arturo Vidal diciendo que era una sensación rara porque no está esa emoción al recibir el respaldo cuando estás abajo en el marcador y la gente te levanta y la verdad es que lo comparto. Lamentablemente hay que empezar a asimilar eso y es que vamos a jugar sin gente, pero siempre teniendo en cuenta que es por el bien de todos.

-¿Cuáles son los objetivos personales y grupales este torneo?

En lo personal, es ascender. Esa fue mi idea cuando acepté venir para acá, ese es mi objetivo personal. En lo grupal, tenemos un buen grupo y para mi lo principal es tener un plantel con buenas personas además de buenos jugadores. Tenemos un excelente equipo que se mezcla entre la experiencia de los más grandes y las ganas de los más jóvenes y tratamos de complementarnos entre todos. El objetivo grupal más claro es ascender y sabemos que tenemos un equipo para pelearle a cualquiera. Tenemos claro que es algo se tiene que conseguir semana a semana y sin hacer mucho ruido, pero queremos ser protagonistas este torneo, ascender a primera B y hacer historia con el club.

-¿Qué verán los hinchas de esta versión de Octavio Pozo el capitán de Colchagua?

La verdad es que yo soy uno más, no por llevar la jineta voy a pasar a llevar a nadie. Acá somos todos importantes. Lo que yo puedo decirles es que siempre me verán empujar el carro hacia adelante y los que se quieran subir, bienvenidos. Acá la invitación es que empujemos todos juntos para cumplir el objetivo final de Colchagua. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para conseguir las cosas. Trataré de ser un ejemplo para toda la gente y siempre con humildad y respeto hacia mis compañeros, dirigencia e hinchada.



Por Camila González Villarroel

Encargada de comunicaciones Colchagua CD