Operación retorno en marcha

Poco fue lo que alcanzamos a saber del plantel que usará la armadura de Colchagua este 2020. Con una noche huasa reprogramada, y, finalmente cancelada por la pandemia sanitaria en la que nos encontramos, nos quedamos con las ganas de saber cuáles serían los nombres que vestirán la camiseta.

Desde la dirigencia, trabajaron desde principio de año para incorporar nombres al plantel de honor y cuerpo técnico, buscando la excelencia y poder repetir la gran campaña del semestre pasado que dejó al club Herraduro con un pie en la Primera B de nuestro fútbol. Es así como tras la salida de Francisco Arrué como DT, se incorporó a René Curaz. El estratega proveniente de Santiago Morning será el encargado de dirigir este Colchagua versión 2020. Entre los nombres que podrá dirigir, resaltan por su trayectoria en diferentes clubes nacionales los de: el volante Octavio Pozo, el portero Leonardo Figueroa, el volante Gerardo Cortés, el delantero Matías Pinto, el volante Juan Jeraldino y el lateral Danko Espinoza.

El plantel Colchaguino no ha dejado de entrenar, y es por vía zoom que jugadores y cuerpo técnico se conectan toda la semana para realizar una serie de ejercicios que los permiten continuar con cierto ritmo para llegar tono cuando se retome la actividad de manera oficial. Y como no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla, todo parece indicar que la vuelta a los entrenamientos está más cerca que lejos, pues existiría una tentativa a retomar de forma presencial a comienzos de julio, para presenciar el esperado debut huaso en canchas a partir de finales del mismo mes.

Ahora, solo nos queda esperar para saber si el Covid-19 nos da una mano, y podemos volver a disfrutar los domingos de fútbol, pero que ahora serán a través de un televisor o una radio, pues como es tónica en todo el mundo, la operación retorno solo podrá disfrutarse desde casa y sin público en las gradas.